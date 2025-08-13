Läuft Trump in Putins Ukraine-Falle? „Wäre die Büchse der Pandora“

Freitag (15. August) treffen Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska zusammen, um über ein Ende des Ukraine-Krieges zu verhandeln. Doch schon vor dem Treffen sorgt ein entscheidender Begriff für große Verwirrung: „Gebietstausch.“

Trump zeigte sich genervt von Wolodymyr Selenskyj, der klarstellte, keine ukrainischen Gebiete abgeben zu wollen. „Es wird irgendeinen Gebietstausch geben“, meinte Trump im Vorfeld und erntete damit heftige Kritik. Doch was meint Russland mit „Gebietstausch“, und welche Folgen könnte er haben?

Putin und Trump: Streit um russische Forderungen

Die Diskussion um einen möglichen Gebietstausch entbrannte nach Aussagen des US-Sondergesandten Steve Witkoff bei seinem Besuch in Moskau. Laut Trump soll Putin bereit sein, die Regionen Cherson und Saporischschja im Süden der Ukraine aufzugeben, wenn Kiew im Gegenzug die Kontrolle über Donezk und Luhansk an Russland abtreten würde. Foto: IMAGO/Xinhua Doch diese Annahme erwies sich als Missverständnis. Laut Putins Plan soll die Ukraine Donezk und Luhansk komplett aufgeben, während die russische Armee lediglich die Front in Cherson und Saporischschja einfrieren will. Foto: IMAGO/SNA Der Osteuropa-Experte Stefan Meister hält diesen Vorschlag für fatal: „Ein solcher Deal wäre inakzeptabel, da er weitere Gebietsverluste für die Ukraine bedeuten würde“, erklärt er im Gespräch mit dem „Tagesspiegel“. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Russlands militärische Vorteile wären immens, während die Ukraine ihre Verteidigungslinien verlieren würde. Meister warnt zudem, dass ein solcher Schritt Putins Macht stärken und Russland ermutigen könnte, in Zukunft weitere ukrainische Gebiete anzugreifen. Foto: IMAGO/SNA Mehrere europäische Staaten haben einen Gegenvorschlag erarbeitet, um Putins Pläne zu durchkreuzen. Dieser sieht vor, dass zuerst eine bedingungslose Waffenruhe eingeführt und anschließend Sicherheitsgarantien für die Ukraine geschaffen werden. Foto: IMAGO/SNA Trump betont zwar, dass der Gipfel mit Putin nur der Sondierung dienen soll und noch kein Abkommen getroffen wird. Dennoch, so die Sorge vieler Experten, könnte Trump erneut in Putins Taktik verstrickt werden. Kyjiw befürchtet, dass Moskau weitere Zeit gewinnen will, um die Schuld für ein Scheitern der Verhandlungen der Ukraine zuzuschieben. Foto: IMAGO/NurPhoto Meister warnt erneut vor weitreichenden Konsequenzen: „Eine juristische Anerkennung von Russlands Eroberungen wäre eine Schwächung des Völkerrechts. Es wäre eine Büchse der Pandora für andere Konflikte.“ Foto: IMAGO/Christian Ohde Ob der Gipfel Fortschritte bringt oder zu neuen Spannungen führt, bleibt abzuwarten. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

