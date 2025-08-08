Putin spielt, Trump verliert: So steht es um den Friedens-Deal

Ein typischer Donald! Der US-Präsident Trump dachte, er könne Weltpolitik wie einen Deal aufziehen. Am besten unter vier Augen, ohne Berater, ohne Diplomatie. Was er jetzt merkt: Putin spielt nicht nach seinen Regeln.

Was als Masterplan begann, endet in Enttäuschung. Trump hatte versprochen, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden, sobald er im Amt sei. Jetzt, ein halbes Jahr später, treffen russische Raketen weiter ukrainische Städte. Und Trump? Will noch immer nicht aufgeben.

Die große Illusion liegt in Trümmern

Das sagen nicht etwa politische Gegner, sondern zwei Insider aus dem Weißen Haus gegenüber „The Atlantic“. Trump sei davon ausgegangen, dass seine persönliche Beziehung zu Putin reichen würde, um Russland zum Rückzug zu bewegen. Stattdessen nutzte der Kremlchef die Situation und offenbar auch Trumps Fehleinschätzung gnadenlos aus.

Trump, der im Wahlkampf 2024 noch betonte, dass Putin sich „so etwas“, also einen Angriff auf die Ukraine, niemals während seiner Amtszeit getraut hätte, wirkt plötzlich wie jemand, der die Kontrolle über sein eigenes Narrativ verloren hat.

Trumps Ultimatum läuft, Antworten fehlen

Ende Juli setzte Trump Putin eine Frist von zehn Tagen. Danach solle angeblich hart durchgegriffen werden: Sanktionen, Strafmaßnahmen, Konsequenzen. Doch als Journalisten ihn fragten, ob das Ultimatum noch gelte, sagte Trump nur: „Wir werden sehen, was er zu sagen hat. Es liegt ganz bei ihm.“

Starke Worte sind das nicht. Und auch in den anderen Büros des Weißen Hauses ist man unsicher, wie ernst man die eigenen Drohungen meinen soll. Sekundärsanktionen gegen Russlands Handelspartner wären hart – besonders für China. Und genau mit China verhandelt Washington gerade über ein neues Handelsabkommen.

Putin weiß das und spielt auf Zeit. Ein mögliches Gipfeltreffen mit Trump ist geplant, Ort und Datum unklar. Dass Trump darauf verzichtet, vorher Bedingungen zu stellen, etwa ein Treffen Putins mit Selenskyj, zeigt, wie sehr der US-Präsident auf Bewegung hofft. Doch selbst Trump selbst klingt nicht mehr überzeugt.