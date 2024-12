Trump schmiedet Ukraine-Plan: Bundeswehr-Soldaten sollen an die Frontlinie

Die Pläne zur Beendigung des Ukraine-Kriegs durch ein Einschreiten von Donald Trump nehmen Gestalt an. Putins Sprecher reagierte bereits auf die Berichte.

Besonders brisant am Friedensplan Trumps: Auch Bundeswehr-Soldaten könnten dabei eine zentrale Rolle spielen!

Das „Wall Street Journal“ meldet, wie das Trump-Team in Bezug auf die Ukraine plant und denkt. Demnach liege dem designierten Präsidenten ein konkreter Friedensplan mit unterschiedlichen Optionen und Szenarien vor, die seine Berater erarbeitet haben. Mit diesen Ideen will er Putin davon überzeugen, die Waffen ruhen zu lassen.

Trump bietet demnach der Ukraine Sicherheitsgarantien, aber macht auch Russland Zugeständnisse:

Die Ukraine soll zunächst erklären, für mindestens 20 Jahre auf einen Beitritt in die NATO zu verzichten.

Nur unter dieser Voraussetzung will Trump die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen.

In einer verschärften Option des Plans will Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gar an den Verhandlungstisch zwingen, indem er ansonsten neue Waffenlieferungen zurückhält.

Im nächsten Schritt soll ein Waffenstillstandsvertrag mit Putin abgeschlossen werden.

Eine entmilitarisierte Zone entlang der derzeitigen Front soll entstehen.

Besonders heikel: Der Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine soll nicht von US-Truppen überwacht werden, sondern die Europäer sollen das übernehmen.

Das bedeutet, dass plötzlich auch Bundeswehr-Soldaten an die bisherige Frontlinie in der Ostukraine beordert werden könnten, um den Frieden abzusichern!

Für die Ukraine würde Trumps Plan des Einfrierens des Konflikts bedeuten, das weite Teile des Landes verloren wären. All jene Territorien, die derzeit von Russland besetzt sind. Zudem wäre die zukünftige Westbindung des Landes in Frage gestellt.

Die Pläne treffen in Moskau offenbar auf offene Ohren. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow betonte, dass Putin zu Gesprächen bereit sei. Jedoch betonte Peskow, dass es bei den Zielen Putins bleibe. Die Interessen Russlands und der in der Ukraine lebenden russischen Bevölkerung müssten gewahrt bleiben, so der Vertraute Putins.