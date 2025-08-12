„Putin denkt, dass er gewinnt – und hat damit Recht“: Experten verraten die bittere Wahrheit über den Putin-Trump-Gipfel

Trump und Putin treffen sich diesen Freitag, um den Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Vom “Happy End“ ist aber noch lange keine Rede.

Diesen Freitag findet das große Treffen in Alaska statt: US-Präsident Donald Trump soll mit dem Kremlchef Wladimir Putin über den Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Die vorherigen Versuche, einen Kompromiss zu finden, verliefen im Sand, Ultimaten und Sanktionen blieben erfolglos – nun soll endlich wieder Politik im großen Stil gemacht werden, und zwar mit klaren und unverzüglichen Ergebnissen. Schön wär’s.

Die Experten des Zentrums für strategische und internationale Studien (CSIS) in Washington sind über die anstehenden Verhandlungen völlig desillusioniert. Das sind ihre größten Bedenken.

Friedensverhandlungen führen nicht immer zum Frieden

Der Präsident des Forschungsinstituts Seth G. Jones macht sich von Friedensverhandlungen nichts vor: Mit Blick auf die Geschichte sagt er, dass seit dem Zweiten Weltkrieg nur ein Bruchteil der Konflikte durch eine Friedensvereinbarung beigelegt wurde. Jones zufolge enden Kriege in der heutigen Zeit durch den Sieg eines der Akteure oder weil der Krieg sich für beide Parteien als ergebnislos herausstellt.

Damit es nach diesem Treffen eine wirkliche Chance auf den Frieden gibt, müssen laut dem Experten zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Die Ukraine muss bis an die Zähne bewaffnet sein und Russland soll für den Friedensbruch eine harte Strafe bekommen.

Putin: Der einzige Profiteur des kommenden Gesprächs

Maria Snegovaya ist die leitende Wissenschaftlerin am CSIS und vertritt die Ansicht, dass das anstehende Treffen keinem anderen nützt als dem Kremlchef selbst. Dadurch bekäme er diplomatische Anerkennung – auch trotz der fortlaufenden Kämpfe.

Der anstehende Gipfel bestätigt Putin in dem Glauben, dass der Sieg um die Ecke ist. Das sagt der leitende Berater des Zentrums Mark F. Cancian. “Putin denkt, dass er gewinnt – und hat damit Recht” – so der Experte. Die letzten Misserfolge des ukrainischen Militärs könnten ihm zufolge dazu führen, dass Putin beim kommenden Gespräch aus der Gewinnerposition verhandeln wird.

Der Kriegsnebel ist zu dick

Laut Eliot A. Cohen, dem Leiter des Lehrstuhls für Strategie, stehen noch viel zu viele Fragen offen, damit der kommende Putin-Trump-Gipfel etwas Entscheidendes herbeiführen könnte.

Woher weiß Trump, dass die mögliche Friedensvereinbarung mit Putin nicht bloß eine Verzögerung der nächsten Invasion ist? Wie soll der ukrainische Präsident Selenskiy den Krieg weiterführen, wenn ein Gebietsaustausch keine Lösung ist? Und vor allem fragt sich der Experte, wie soll Putin den Gewinn von wenigen Regionen – auf Kosten von einer kaputten Wirtschaft und Tausenden von Opfern – als einen Sieg hinnehmen?