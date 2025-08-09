Bald Kriegsende? Putin und Trump treffen sich kommenden Freitag

Vier-Augen-Treffen in Alaska! Wollen Putin und Trump den Krieg in der Ukraine beenden?

In Alaska wird es heiß: auf seiner Social-Media-Plattform Social Truth verkündete US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Der Kreml nahm bereits die Einladung zum persönlichen Gespräch an.

Die beiden Staatschefs treffen sich kommenden Freitag (15. August) in Alaska, wie „BBC“ berichtet. Auf der Agenda steht der Waffenstillstand in der Ukraine. Die ukrainische Seite ist an diesem Treffen jedoch nicht beteiligt.

Frieden in Europa – auf Kosten der Ukraine?

Schon vor der Ankündigung des Ukraine-Gipfels in Alaska sprach Trump von einem “Gebietsaustausch zum Wohle beider Seiten”. Doch davon würde nur Putin profitieren: die Krim-Halbinsel sowie die Regionen Luhansk und Donezk, die nur teilweise besetzt sind, würde Russland in voller Größe erhalten.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich über das anstehende Treffen noch nicht gemeldet. Jegliche territoriale Zugeständnisse an Russland lehnt er seit jeher entschieden ab.

Erstes Putin-Trump Treffen seit der neuen Amtszeit

Putin und Trump würden sich kommenden Freitag zum ersten Mal treffen, seitdem Trump erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Der russische und amerikanische Präsidenten sind jedoch im regelmäßigen Telefonkontakt.

Trotz mehrerer Telefonate konnten die beiden keine Vereinbarung über den Waffenstillstand in der Ukraine treffen. Nach ihrem letzten Gespräch konnte Trump keinen “sofortigen Frieden” versprechen.