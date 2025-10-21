Polen droht Putin mit Haft! Es geht um Treffen mit Trump

Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump wollen die Verhandlungen wieder aufnehmen. Geplant ist ein Treffen in Ungarn, im besten Falle soll hier die Beendigung des Ukraine-Krieges erzielt werden. Der konkrete Zeitplan steht noch nicht fest, da sich zuvor die beiden Außenminister kurzschließen müssen. Mitten in diese diplomatisch ohnehin angespannte Lage platzt der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski mit einer Drohung. In dieser Galerie erfährst du, worum es geht.

Polen lehnt sich gegen Putin auf

Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump wollen sich in Ungarn treffen, um über einen möglichen Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, doch schon jetzt mischt sich Polen in die Debatte ein. Foto: IMAGO/ITAR-TASS; Zoonar Das erste Treffen zwischen Trump und Putin brachte nicht den erhofften Erfolg. Zwar dauerte das Treffen in Alaska mehrere Stunden, doch die Fronten zwischen den Staatsoberhäuptern sollten verhärtet bleiben. Zwar gab man sich in Washington zunächst optimistisch … Foto: IMAGO/Anadolu Agency … doch der Kreml war laut eigenen Angaben zu keinen Kompromissen bereit. Die diplomatischen Beziehungen kühlten seither rapide ab. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Trump positionierte sich entschieden an der Seite der Ukraine. Jetzt hat er einen neuen Friedensplan: Der aktuelle Frontverlauf soll als Ausgangspunkt für Verhandlungen mit Putin dienen. Selenskyj und einige europäische Staatschefs unterstützen diesen Vorschlag. Foto: IMAGO/MediaPunch Russland bleibt bis dato stur – bei einem Treffen in Ungarn will der US-Präsident Putin persönlich überzeugen. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest, da zuvor ein Treffen der beiden Außenminister stattfinden soll. Doch jetzt droht Polen mit einer Blockade. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Konkret geht es um die Anreise von Putin zu jenem Treffen. Die mögliche Fluglinie führt ihn nämlich über Polen – das möchte das EU-Land nicht zulassen. Außenminister Radoslaw Sikorski äußerte sich gegenüber dem Sender „Radio Rodzina“ wie folgt: Foto: IMAGO/SNA „Ich kann nicht garantieren, dass ein unabhängiges polnisches Gericht die Regierung nicht anweisen wird, ein solches Flugzeug herunterzubegleiten, um den Verdächtigen dem Gericht in Den Haag zu übergeben.“ Damit bezog er sich auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), der gegen Putin wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vorliegt. Polen ist – wie alle EU-Staaten – Mitglied des IStGH und somit verpflichtet, Putin festzunehmen, sollte er polnisches Staatsgebiet betreten. Zuerst hat die Bild hierüber berichtet. Foto: IMAGO/NurPhoto Putin hat bislang keinen Überflug über Polen angemeldet. Eine Alternative könnte ein Überflug über Bulgarien sein. Außenminister Georg Georgiew (34) erklärte, sein Land könne Putin den Überflug „unter bestimmten Bedingungen“ erlauben – vorausgesetzt, er diene „dem Frieden“. Ziel müsse es sein, jede Möglichkeit für Vermittlung offen zu halten, sagte er laut der Nachrichtenagentur BTA. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

