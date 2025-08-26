  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Donald Trump telefoniert mit Putin: „Dann schlägt leider eine Bombe in Kiew oder irgendwo anders ein“

Veröffentlicht inPolitik

Donald Trump telefoniert mit Putin: „Dann schlägt leider eine Bombe in Kiew oder irgendwo anders ein“

von Yury Malakhov

Enttäuschung, Frust, Zorn: Nach jedem Telefonat mit Putin fühlt sich Trump betrogen. Die Experten vermuten dahinter eine Strategie.

© IMAGO/ZUMA Press Wire

Diese Folgen hätte ein Gebietstausch zwischen Russland und der Ukraine

Kaum hat sich eine Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine angebahnt, legt Putin alles in Schutt und Asche – wortwörtlich. US-Präsident Donald Trump ging aus seinem letzten Telefonat mit dem Kremlchef Wladimir Putin mit einem guten Gefühl heraus – doch ein erneuter Luftangriff Russlands brachte ihn auf den Boden der Tatsachen. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump auf diese Weise über den Tisch gezogen wird. In dieser Fotostrecke zeigen wir dir, welche Strategie Putin damit verfolgt.

+++ Auch lesenswert: Trump: Streit eskaliert komplett – „Ich werde sie feuern“ +++

Darum redet Putin mit gespaltener Zunge:

Trumps Geduldsfaden reißt
„Jedes Gespräch, das ich mit ihm führe, ist ein gutes Gespräch“, sagte Trump zu seinem Telefonat mit Putin. „Und dann schlägt leider eine Bombe in Kiew oder irgendwo anders ein, und das macht mich sehr wütend.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Trump tappt in dieselbe Falle
Schon früher hat sich Putin nicht gescheut, während Friedensgesprächen die Ukraine zu bombardieren. Jedes Mal, wenn ein Friedensdeal zum Greifen nah war, sprengte Putin Gebäude in die Luft, so Trump. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Putin will die Reaktion der USA testen
Experten des Robert Lansing Institute halten das widersprüchliche Verhalten Putins für keinen Zufall. So will er herausfinden, wie weit er „die rote Linie“ übertreten kann. Foto: IMAGO/ZUMA Wire
Putin will die USA unter Druck setzen
Durch heftige Luftangriffe direkt nach einem Gespräch mit Trump will Putin den USA deutlich machen, dass er in der Lage ist, eine neue Eskalation zu riskieren. Der Druck aus den USA könnte die Ukraine dazu bringen, ihre Gebiete an Putin abzutreten.

Foto: IMAGO/ABACAPRESS
Putin setzt ein Zeichen
Laut den Experten könnte ein weiteres Motiv darin bestehen, der Welt ein Zeichen zu setzen: Russland sieht keinen Zusammenhang zwischen diplomatischem Engagement und Deeskalation des Krieges. Foto: IMAGO/ITAR-TASS
So profitiert Putin
Durch Raketenangriffe während der Friedensgespräche kauft sich Putin Zeit und sorgt für Verwirrung unter den NATO-Mitgliedern. Er erschüttert dadurch auch das Vertrauen in Trumps Kompetenz als „Friedenspräsident“.

Foto: IMAGO/SNA

Das könnte dich auch interessieren: