Donald Trump telefoniert mit Putin: „Dann schlägt leider eine Bombe in Kiew oder irgendwo anders ein“

Enttäuschung, Frust, Zorn: Nach jedem Telefonat mit Putin fühlt sich Trump betrogen. Die Experten vermuten dahinter eine Strategie.
Kaum hat sich eine Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine angebahnt, legt Putin alles in Schutt und Asche – wortwörtlich. US-Präsident Donald Trump ging aus seinem letzten Telefonat mit dem Kremlchef Wladimir Putin mit einem guten Gefühl heraus – doch ein erneuter Luftangriff Russlands brachte ihn auf den Boden der Tatsachen. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump auf diese Weise über den Tisch gezogen wird. In dieser Fotostrecke zeigen wir dir, welche Strategie Putin damit verfolgt.