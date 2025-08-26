Donald Trump telefoniert mit Putin: „Dann schlägt leider eine Bombe in Kiew oder irgendwo anders ein“

Kaum hat sich eine Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine angebahnt, legt Putin alles in Schutt und Asche – wortwörtlich. US-Präsident Donald Trump ging aus seinem letzten Telefonat mit dem Kremlchef Wladimir Putin mit einem guten Gefühl heraus – doch ein erneuter Luftangriff Russlands brachte ihn auf den Boden der Tatsachen. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump auf diese Weise über den Tisch gezogen wird. In dieser Fotostrecke zeigen wir dir, welche Strategie Putin damit verfolgt.

Darum redet Putin mit gespaltener Zunge:

„Jedes Gespräch, das ich mit ihm führe, ist ein gutes Gespräch“, sagte Trump zu seinem Telefonat mit Putin. „Und dann schlägt leider eine Bombe in Kiew oder irgendwo anders ein, und das macht mich sehr wütend.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Schon früher hat sich Putin nicht gescheut, während Friedensgesprächen die Ukraine zu bombardieren. Jedes Mal, wenn ein Friedensdeal zum Greifen nah war, sprengte Putin Gebäude in die Luft, so Trump. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Experten des Robert Lansing Institute halten das widersprüchliche Verhalten Putins für keinen Zufall. So will er herausfinden, wie weit er „die rote Linie“ übertreten kann. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Durch heftige Luftangriffe direkt nach einem Gespräch mit Trump will Putin den USA deutlich machen, dass er in der Lage ist, eine neue Eskalation zu riskieren. Der Druck aus den USA könnte die Ukraine dazu bringen, ihre Gebiete an Putin abzutreten.



Foto: IMAGO/ABACAPRESS Laut den Experten könnte ein weiteres Motiv darin bestehen, der Welt ein Zeichen zu setzen: Russland sieht keinen Zusammenhang zwischen diplomatischem Engagement und Deeskalation des Krieges. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Durch Raketenangriffe während der Friedensgespräche kauft sich Putin Zeit und sorgt für Verwirrung unter den NATO-Mitgliedern. Er erschüttert dadurch auch das Vertrauen in Trumps Kompetenz als „Friedenspräsident“.



Foto: IMAGO/SNA

