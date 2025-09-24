Die feurige Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor der UN-Vollversammlung ging an Moskau nicht unbemerkt vorbei. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten wies die provokativen Aussagen Trumps zurück – und stellte eine vergrößerte Kluft zwischen Russland und den USA fest.

Russland und die USA driften auseinander

Die Annäherung zwischen Russland und den USA, initiiert von US-Präsident Donald Trump, hat laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nahezu keine Ergebnisse gebracht. „Dieser Prozess verläuft schleppend, sehr schleppend“, betonte Peskow gegenüber dem Sender RBC.

Sechs Monate Bemühungen hätten kaum Fortschritte erzielt, wie Peskow erklärte. Besonders bemerkte er, dass Trumps Aussage, Russland sei ein Papiertiger, nicht zutreffe. „Russland ist kein Papiertiger, es wird eher mit einem Bären assoziiert, und Papierbären gibt es nicht“, stellte Peskow klar.

Moskau weist Trumps Behauptungen zurück

Die Aussage Trumps im Rahmen der UN-Generalversammlung, wonach Russland wirtschaftlich schwach sei, kommentierte Peskow indirekt. Er führte die Herausforderungen bei der russischen Wirtschaft auf globale wirtschaftliche Unruhen, Sanktionen und andere Beschränkungen zurück.

Russland bewahre seine makroökonomische Stabilität, auch wenn es Spannungs- und Problembereiche in verschiedenen Wirtschaftssektoren gebe, so der Kreml-Sprecher.

Russland bleibt bärenstark

Trump hatte in New York überraschend erklärt, er glaube, dass die Ukraine mithilfe westlicher Verbündeter den Krieg gegen Russland gewinnen könne. Diese neue Position sorgte nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern auch für Überraschung, insbesondere bei der ukrainischen Regierung und EU-Vertretern.

Laut Peskow habe Russland jedoch bewiesen, dass es kein „Papiertiger“ sei, und bleibe, anders als von Trump dargestellt, ein „echter Bär“. Zudem verwies der Kreml-Sprecher auf Präsident Putins wiederholte Darstellungen des Bären als Symbol für Stabilität und Stärke.

