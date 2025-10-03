Harte Botschaften von Putin – „Neue Eskalationsstufe“

Das jährliche Waldai-Forum in Sotschi ist eine der wenigen Veranstaltungen, bei denen der russische Präsident Wladimir Putin in einem vertrauten Ambiente sein Herz ausschütten kann – sei es über Trump, den Kulturkampf oder den “kollektiven Westen”. Beim diesjährigen Wirtschaftsforum hat es an starken Ansagen ebenfalls nicht gefehlt. Die krassesten Botschaften im Überblick.

Schon gelesen? ++Putin: Angriff mit Maisdosen – Agenten heckten Anschlag auf Deutschland aus++

Das sind Putins Botschaften an den Westen:

„Der Einsatz von Tomahawks ohne die direkte Beteiligung von US-Militärpersonal ist unmöglich. Das würde eine völlig neue, qualitativ neue Eskalationsstufe markieren”, sagte Putin in Bezug auf den Einsatz von US-Marschflugkörpern. Foto: IMAGO/SNA Putin ist außerdem auf Trumps Bezeichnung Russlands als Papiertiger eingegangen: „Ein Papiertiger. Was folgt daraus? Dann geh und setz dich mit diesem Papiertiger auseinander.“ Foto: IMAGO/ITAR-TASS Putin zeigte sich solidarisch in Bezug auf den Mord an Charlie Kirk: “Das ist eine abscheuliche Gräueltat, zumal sie live übertragen wurde. Wir haben es im Grunde alle gesehen. Es war wirklich widerwärtig, schrecklich.” Foto: IMAGO/Anadolu Agency „Die herrschenden Eliten des vereinten Europas schüren weiterhin Hysterie”, meint der russische Präsident. “Es stellt sich heraus, dass der Krieg mit den Russen praktisch vor der Tür steht. Sie wiederholen diesen Unsinn, dieses Mantra, immer und immer wieder.” Foto: IMAGO/ZUMA Press „Leider war es nicht möglich, die Kämpfe zu stoppen, aber die Verantwortung dafür liegt nicht bei der Mehrheit (der Länder), sondern bei einer Minderheit in Europa, die den Konflikt ständig anheizt.“, begründete Putin den andauernden Krieg in der Ukraine. Foto: IMAGO/SNA „Nun, das ist Piraterie”, bezeichnete Putin den Vorfall. “Offenbar suchte man nach irgendeiner Ladung, vielleicht militärischer Ausrüstung, Drohnen oder etwas in der Art. Nichts davon war an Bord, noch konnte es das sein.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press “Im Allgemeinen ist Russland bereit, ihn zu unterstützen”, machte Putin deutlich. “Russland hat immer … die Schaffung zweier Staaten befürwortet – sowohl Israel als auch einen palästinensischen Staat.” Foto: IMAGO/SNA

Das könnte dich auch interessieren: