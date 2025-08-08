Sie lassen Putin und Trump alt aussehen – das sind die mächtigsten Männer Welt

Krieg, Klimakrise, wirtschaftliche Instabilität. Die Welt steht an einem Wendepunkt. Und oft sind es nicht Institutionen oder Staaten, die den Kurs bestimmen, sondern einzelne Männer mit enormer Macht. Sie treffen Entscheidungen, die Millionen Menschen betreffen – manchmal über Leben und Tod. Putin und Trump sind nicht die einzigen Megaplayer, nur weil sie am meisten Aufmerksamkeit erregen.

Das interessiert Dich vielleicht auch: ++Junge Frauen zeigen den Hitlergruß und Trump profitiert – so gefährlich ist X wirklich++

Die 7 mächtigsten Männer der Welt – und warum du sie kennen musst

Ob gewählt oder autoritär, ob laut oder strategisch im Hintergrund: Diese sieben Männer formen die politische Gegenwart – und damit auch unsere Zukunft. Wer sie sind, was sie antreibt und wie sie ihre Macht nutzen – das erfährst du in dieser Fotostrecke.

Foto: IMAGO / Agencia EFE / SNA / ZUMA Pressdraht / Hindustan Times / Hindustan Times / Panorama von PsnewZ / CTK Photo Xi Jinping, hier links – der Mann mit der langen Strategie.

Xi Jinping hat sich in China zum mächtigsten Staatschef seit Mao erhoben. Er hat Amtszeitbegrenzungen aufgehoben, Kritiker unterdrückt und das Narrativ einer „wiederaufstehenden Weltmacht“ geprägt. Wirtschaftlich ist China längst Supermacht, technologisch auf dem Vormarsch – und militärisch rüstet Xi massiv auf. Sein Einfluss reicht weit über Asien hinaus. Foto: imago images/Agencia EFE Donald Trump – der Rückkehrer. Er ist wieder da – und mächtiger denn je: Donald Trump. Trump ist kein Politiker im klassischen Sinn. Er polarisiert, sorgt mit seiner extrovertierten Art für Aufsehen. Foto: imago images/ZUMA Press Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan hat die Türkei in einen autoritären Präsidialstaat verwandelt – mit sich selbst als unangefochtenem Herrscher. Zwischen Ost und West balanciert er geschickt, liefert Drohnen in den Krieg und verhandelt gleichzeitig mit Putin und der NATO. Seine Innenpolitik ist islamisch-konservativ, wirtschaftlich schwankt das Land – doch Erdoğans Einfluss bleibt stabil. Sein Ziel: Eine Türkei, die als Großmacht wahrgenommen wird. Foto: imago/Christian Thiel Narendra Modi – der starke Mann Indiens. Indiens Premierminister Narendra Modi hat aus der größten Demokratie der Welt eine zunehmend autoritäre Gesellschaft geformt. Mit Hindu-Nationalismus, digitaler Überwachung und kluger Machtpolitik festigt er seine Position. Indien ist wirtschaftlich auf dem Weg zur Supermacht – und Modi nutzt das geschickt, um international als Gegengewicht zu China und dem Westen aufzutreten.

Foto: IMAGO/Hindustan Times Mohammed bin Salman – Der Kronprinz mit Milliarden.

Der saudische Kronprinz hat das einst konservative Königreich rasant modernisiert – wirtschaftlich, kulturell, aber auch mit harter Hand. Seine geopolitische Macht speist sich aus Öl, Waffenhandel und Investitionen. Gleichzeitig verfolgt er eine aggressive Außenpolitik, wie im Jemen. MBS zeigt: Wer das Geld hat, hat auf der Weltbühne viel zu sagen – auch ohne gewähltes Mandat. Foto: IMAGO/APAimages Wladimir Putin – der ewige Stratege. Seit über zwei Jahrzehnten prägt Wladimir Putin die Weltpolitik wie kaum ein anderer. Der russische Präsident inszeniert sich als Verteidiger russischer Interessen gegen den Westen. Seine Invasion in der Ukraine hat die globale Sicherheitsordnung erschüttert.

Foto: IMAGO/SNA

Mehr spannende Artikel:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.