Putin-Trump-Gipfel in Alaska: DAS solltest du wissen

Hohe Erwartungen im hohen Norden: Heute empfängt US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska. Ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine steht auf dem Spiel. Was als Ergebnis herauskommt, zeigt sich erst gegen Abend. In dieser Galerie haben wir die wichtigsten Eckdaten über das Gespräch zusammengefasst.

Das solltest du über den Putin-Trump-Gipfel wissen:

Die Verhandlungen beginnen um 11:30 Uhr Ortszeit – 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Als Treffpunkt wählte die US-Regierung eine Militärbasis in der Nähe der größten Stadt in Alaska. Hohe Sicherheit und der Schutz vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), der 2023 einen Haftbefehl gegen Putin verhängte, bestimmten die Wahl. Foto: imago images/ZUMA Press Laut dem New York Times Journal verzögerte Putin lange Zeit ein Treffen in der Hoffnung auf einen entscheidenden militärischen Fortschritt. Angesichts neuer US-Sanktionen erklärte sich der russische Staatschef jedoch bereit für ein Gespräch. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Putin hält einen Waffenstillstand nur unter folgenden Bedingungen für möglich: Die besetzten Gebiete werden an Russland übergeben, die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen und die Größe des ukrainischen Militärs wird begrenzt. Foto: imago images/Russian Look Schon zu Beginn seiner Amtszeit versprach Donald Trump, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Trump macht auch keinen Hehl daraus, für seine Friedensbemühungen einen Friedensnobelpreis bekommen zu wollen. Wenn das Gespräch nicht gelingt, solle sich Putin auf schwere Konsequenzen einstellen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Dank der Gas- und Ölexporte an Indien und China konnte sich Russland trotz der vielen Sanktionen über Wasser halten. In einem CNBC-Interview erklärte Trump, Putin würde nur dann Zugeständnisse eingehen, wenn die Nachfrage nach russischen Energierohstoffen sinkt, z. B. durch einen Anstieg von deren Preisen. Foto: IMAGO/MediaPunch Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj stellte auch seine Friedensbedingungen klar: Diese beinhalten Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das Recht auf einen NATO-Beitritt und keine Gebietsabtretungen an Russland. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

