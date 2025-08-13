Ein neues Ultimatum? Trump droht Putin

US-Präsident Donald Trump, der diesen Freitag den Kreml-Chef Wladimir Putin in Alaska empfängt, drohte mit „sehr schwerwiegenden Konsequenzen“, falls Putin nach dem Gipfeltreffen den Ukraine-Krieg nicht beenden sollte.

Dies sagte Trump am Mittwoch auf Anfrage eines Journalisten, als er die Gewinner des Kennedy-Preises verkündete. Welche Konsequenzen genau er im Sinn hatte, ist bisher noch nicht bekannt.

Merz zieht gegen Putin mit

Laut Associated Press hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Drohung Trumps direkt gemeldet. Er meinte, dass beim kommenden Ukraine-Gipfel zwar triftige Entscheidungen zustande kommen können, die grundlegenden Sicherheitsinteressen Europas und der Ukraine jedoch nicht unter den Tisch fallen dürfen.

Merz betonte, dass für die Aufnahme der Verhandlungen ein Waffenstillstand unumgänglich sei und dass diese Voraussetzung zu Trumps Prioritäten beim Treffen mit Putin gehört.

Das erwartet Trump vom Gespräch mit Putin

Trump will herausfinden, ob Putins Friedensbestrebungen ernst gemeint sind, und bezeichnete das kommende Treffen als Orientierungsgespräch, um die zukünftigen Absichten des russischen Präsidenten einzuschätzen.

Jedoch hat Trump seine europäischen Kollegen merklich enttäuscht, als er Gebietsabtretungen an Russland als mögliche Konfliktlösung in Betracht zog. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte jegliche territoriale Zugeständnisse ab, da dies verfassungswidrig sei und Putin in seinen außenpolitischen Vorhaben nur bestätigen würde.