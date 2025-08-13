Putin-Trump-Gipfel steht bevor – Darum treffen sie sich ausgerechnet in Alaska

Wladimir Putin und Donald Trump treffen sich zu einem historischen Gipfel in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Doch nicht nur die Bedeutung des Treffens, sondern auch der symbolische Ort sorgt für Aufmerksamkeit. Alaska, einst russisches Territorium, birgt bis heute eine besondere Verbindung zu Moskau. Doch warum findet der Gipfel ausgerechnet dort statt?

Putin und Trump treffen sich in Alaska

Am Freitag (15. August) treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg. Es ist das erste Mal, dass ein russischer Staatschef das Gebiet besucht, das Russland 1867 an die USA verkaufte. Die Wahl des Ortes ist symbolträchtig, denn Alaska verbindet die USA und Russland geografisch wie historisch. Sicherheitsexperte Joachim Weber sagt bei „ntv“: „Man reicht sich symbolisch die Hand, von der einen Großmacht zur anderen. Da ist der Ort dann sozusagen Programm.“ Foto: imago/UPI Photo Trump sorgte vorab für Schlagzeilen, als er sich bei einer Pressekonferenz zweimal versprochen und gesagt hatte, dass Alaska zu Russland gehöre. Der Kommentar spielte auf die Geschichte des 49. Bundesstaates an, den die USA von Russland für 7,2 Millionen Dollar, damals ein „Freundschaftspreis“, erwarben. Dieses Missverständnis sowie die historische Verbindung sorgen dafür, dass Alaska im Rampenlicht steht wie nie zuvor. Foto: IMAGO/SNA Das Treffen in Alaska erinnert an die wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen beider Länder. Im 18. Jahrhundert gehörte das Gebiet zu Russland, doch die Kolonie scheiterte an hohen Kosten und schrumpfenden Robbenbeständen. 1867 verkaufte Moskau Alaska, was bis heute in Russland als emotionales Thema gesehen wird. Foto: IMAGO/SNA Heute sind Spuren dieser Zeit noch sichtbar: Orthodoxe Kirchen prägen die Landschaft, und Russisch wird immer noch in einigen Schulen nahe der Kenai-Halbinsel gelehrt. Dennoch gehört Alaska fest zu den Vereinigten Staaten und ist ein strategisch bedeutender Bundesstaat. Foto: IMAGO/Pond5 Images Trump kündigte an, keine großen Entscheidungen ohne die Ukraine oder Europa zu treffen. „Ich werde keinen Deal machen. Es ist nur ein Sondierungstreffen“, erklärte der US-Präsident. Der Gipfel sei ein erster Schritt in Richtung Verhandlungen, aber ein Durchbruch sei nicht zu erwarten. Foto: IMAGO/VCG Für die nächste Gesprächsrunde soll dann auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei sein, so Trump. Wann und wo das stattfinden soll, ließ er jedoch offen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Wahl Alaskas als Treffpunkt bleibt umstritten. Russland-Experte Sam Greene kritisiert auf der Plattform X: „Es scheint, als wolle man demonstrieren, dass Grenzen verschoben und Land gekauft und verkauft werden kann.“ Foto: IMAGO/Steinsiek.ch Putin hingegen dürfte der symbolische Austragungsort gefallen. Ob das Treffen politische Lösungen oder nur Gesten bringt, bleibt nach diesen ersten Gesprächen abzuwarten. Foto: imago/Kyodo News

