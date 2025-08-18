Gnadenlose Ukraine-Details kommen ans Licht: Das fordert Putin von Trump

Der Alaska-Gipfel liegt hinter uns. Putin ist zurück in Moskau, Trump in Washington. Auf eine Lösung im Ukraine-Krieg konnten sich die beiden Staatsmänner nicht einigen, ein Frieden ist nach wie vor nicht in Sicht. Der US-Präsident sieht den Grundstein für ein trilaterales Treffen mit Selenskyj, bei welchem es um die Niederlegung der Waffen gehen könnte, dennoch gelegt. Nach und nach werden jetzt Details publik, welche Putin diesbezüglich fordert. Hierüber hat die Bild berichtet.

+++ Das könnte dich auch interessieren: DANN könnten die Waffen ruhen – Trump-Verbündeter nennt Zeitplan: „Gerechtes Ende dieses Krieges“ +++

Wladimir Putin ist auch während des Alaska-Gipfels nicht von seinen Positionen abgerückt. Trotz der diplomatischen Bemühungen von Trump – in welchem Umfang diese ausfielen, weiß niemand – setzt Moskau in der Ukraine auf territorialen Druck. Bedeutet: Russland möchte sich fremdes Gebiet einverleiben, andernfalls ist an einen Frieden nicht zu denken.

Putin pocht auf Gebietsabtretungen

Die Bild berichtet jetzt von konkreten Forderungen, die während des Treffens formuliert worden sein sollen. Demnach erwarte Putin, dass sich die Ukraine gänzlich aus der Region Donezk zurückzieht. Laut „Financial Times“ halten die ukrainischen Truppen noch knapp ein Drittel der Region.

Weitere Nachrichten:

Eine abstruse Verhandlungsgrundlage für Selenskyj. Zum einen hat er Gebietsabtretungen mehrfach entschieden abgelehnt, zum anderen wäre der „Verlust“ von Donezk ein extremes Risiko. Wie das britische Institut für Kriegsstudien (ISW) analysiert hat, würde ein genannter Rückzug die Angriffsposition von Russland deutlich verbessern. Das vom Aggressor ausgehende Risiko für künftige Überfälle würde also steigen.

Zudem befinden sich die größten Verteidigungsanlagen der Ukraine in der Region Donezk. Diese wird man Russland keinesfalls überlassen wollen.

Erst Deal, dann Niederlegung der Waffen

Die zweite brisante Forderung von Putin: Russland bekommt die Gebiete rund um Saporischschja und Cherson, die aktuell von seinen Truppen besetzt werden, zugeschrieben. Man stellt sich laut „Financial Times“ vor, die Frontlinie einzufrieren. Für Putin wäre das ein riesiger Gewinn, denn aktuell besetzt man den Großteil der hiesigen Gebiete.

Zu guter Letzt scheint Putin nicht an einem Waffenstillstand interessiert zu sein. Der Kreml-Chef pocht auf ein direktes Kriegsende, um Verhandlungen im Anschluss an die Waffenniederlegung zu umgehen. Er wolle erst einen Deal machen und dann die Kämpfe einstellen.