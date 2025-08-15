Alaska-Ticker: Experte mit eindeutigem Putin-Urteil – „Könnte nicht besser laufen“

Am Freitag (15. August) steht das große Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin auf der Agenda. Es ist das erste Treffen der beiden Machthaber seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022. Aus Washington wurde zwar vermeldet, dass man „keinen Deal“ abschließen werde, dennoch haben die Europäer und die Ukraine die Hoffnung auf eine diplomatische Übereinkunft nicht aufgegeben.

Ob man sich tatsächlich aufeinander zubewegt, wird im Endeffekt wohl an Putin hängen. Dieser Liveblog informiert dich über alle Entwicklungen.

8.21 Uhr: Am Donnerstag (Ortszeit) erklärte Trump im Gespräch mit Fox News Radio, dass das Treffen mit Putin vor allem der Vorbereitung eines bedeutenderen Dreiergipfels mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dienen solle.

Das für Freitag im US-Bundesstaat Alaska geplante bilaterale Treffen mit Putin könne allerdings auch scheitern, so Trump. „Dieses Treffen ist die Grundlage für ein zweites Treffen, aber es besteht ein Risiko von 25 Prozent, dass es nicht erfolgreich verläuft“, sagte er. Das zweite Treffen – ein möglicher Dreiergipfel – werde „sehr, sehr wichtig“ sein, da dort eine Einigung erzielt werden solle.

7.10 Uhr: Unterdessen wird Putin in den heimischen Medien schon als Gewinner des Gipfels gefeiert. Während Russland in der Zeitung „Kommersant“ als „Großmacht“ gelobt wird, werde Europa von nun an „als Außenseiter wahrgenommen“.

Auch Verteidigungsexperte Carlo Masala sieht den russischen Machthaber schon jetzt als Gewinner. „Putin hat zwei Ziele: erstens die Zerstörung der Ukraine. Und zweitens: auf Augenhöhe mit den USA zu kommen. Durch Trumps Einladung erreicht er genau dieses Ziel“, sagte Masala gegenüber „Bild„. Mit Blick darauf, dass das Treffen nicht auf neutralem Boden, sondern in den USA stattfindet, „könnte es [für Putin] nicht besser laufen“.

„Gebietstausch“: Geht Trump auf Bedingungen von Putin ein?

6.45 Uhr: Doch zuletzt sprach Donald Trump von einem „Gebietstausch“, welcher in den Verhandlungen durchaus diskutiert werden könnte. Auch NATO-Generalsekretär Rutte sagte, dass man zugunsten des Friedens in irgendeiner Form über die besetzten Gebiete sprechen müsste.

Mark Rutte erklärte gegenüber dem US-Fernsehsender ABC News, ein zukünftiges Abkommen könnte anerkennen, dass Russland derzeit faktisch Teile des ukrainischen Territoriums kontrolliert. Dabei müsse es sich jedoch ausdrücklich um eine rein tatsächliche Feststellung handeln, nicht um eine rechtliche Anerkennung, betonte der NATO-Generalsekretär.

6.30 Uhr: Putin zeigte zuletzt keinerlei Interesse an Friedensgesprächen – auch die angedrohten Sanktionen aus Washington brachten in Moskau niemanden zum Einlenken. Ein Frieden scheint in weiter Ferne, es sei denn, man geht auf die Forderungen des Aggressors ein. Konkret müsste der Westen einem russischen Gebietsgewinn zustimmen: Russland würde sich die besetzten Gebiete im Osten einverleiben und den Frontverlauf im Süden einfrieren. Sowohl in Europa als auch in den USA stieß diese Idee bis dato auf große Ablehnung.