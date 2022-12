Penis-Putin: Russen-Diktator mit Statue verhöhnt

Was ist das doch für eine hübsche Statue, wird sich der ein oder andere im ersten Augenblick denken. Doch Moment! Ist das nicht Wladimir Putin? Exakt! Und warum, um Gottes Namen, hat der russische Diktator auf seinem Kopf die Eichel eines Penis?

Bell End – ein beschauliches Dorf in der englischen Grafschaft Worcestershire ist der Ort der bizarren Statue, die in der Tat den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Penis abbilden soll. Auf ihr ist der Schriftzug „Belend Of The Year“ zu sehen, was so viel wie „Trottel des Jahres“ heißt. Aufgestellt wurde sie neben dem Ortschild und einer Schachtel mit Eiern.

Putin als „Trottel das Jahres“

„Ich musste jemandem den Preis für den Trottel des Jahres verleihen, und ich dachte, dass es eine Person gibt, die in diesem Jahr allgemein ein Trottel war – und das ist Wladimir Putin“, sagte der Organisator des Projektes, der anonym bleiben will, gegenüber der Nachrichtenagentur PA.

Er habe die Statue geschaffen, um seinen Unmut gegenüber dem russischen Präsidenten zu zeigen. Dem können die Passanten gleichziehen. Sie können Eier aus der Schachtel nehmen und die Statue bewerfen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Konzept komme gut an, so der Organisator. Die Bewohner bewerfen die Putin-Statue bereitwillig und mit großer Freude. „Für eine Sekunde dachte ich, es sei mein Chef“, sagte einer der Passanten.

Der Projekt-Organisator plant nun, Miniatur-Versionen der Plastik herstellen zu lassen, um sie zu verkaufen, um Geld für Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln. „Ich habe im Laufe des Jahres gesehen, welche Verwüstungen in der Ukraine angerichtet wurden und dass so viele Menschen durch den Krieg vertrieben wurden“, sagte er. „Ich möchte wirklich helfen und meinen Teil dazu beitragen, und ich möchte versuchen, Geld zu sammeln, um diesen Menschen zu helfen.“