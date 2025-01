Putin: Seine eigene Tochter will nichts mehr von ihm wissen – und ändert ihren Namen

Während Putins Krieg wütet, lebt seine mutmaßliche Tochter im Verborgenen. Wie sie sich ein Leben im Westen aufbaut und gleichzeitig ihre Spuren verwischt.

Sie ist jung, stinkreich und sieht aus wie Putin. Die geheime Tochter des russischen Präsidenten hat den berühmten Namen abgelegt und versteckt sich im so verpönten westlichen Frankreich während Putins Ukraine-Krieg.

Geheimnisvolle Erbin: Luxus, Macht und Flucht

Laut einer ukrainischen TV-Investigation benutzt die 21-jährige Tyrannentochter ein Pseudonym, das nahelegt, sie sei die Tochter von Oleg Rudnow, einem verstorbenen engen Vertrauten Putins. Frühere Nachforschungen verschiedener russischer Medien behaupten jedoch, sie sei Putins Tochter.

Tatsächlich sieht sie diesem sehr ähnlich. Durch die Nutzung des Namens Rudnowa ließe sich ihr Mittelname „Wladimirowna“ – der ihren Vater als Wladimir identifiziert – verschleiern.

Elisaweta Krivonogich, beziehungsweise Luiza Rudnowa, war früher eine große Nummer in den russischen sozialen Medien. Luiza hatte ihre eigene Modemarke und arbeitete als DJ in Russland. Es wurde berichtet, dass Putin versuchte, ihr öffentliches Profil vor Beginn des Krieges zu blockieren.

Zu dieser Zeit verschwand die Putin-Tochter dann auch von der Bildfläche. Laut TSN war Luiza während des Ukraine-Kriegs Studentin an der Paris School of Management and Arts, könnte sich jedoch inzwischen woanders befinden.

Das Luxusleben von Putins Tochter

Luizas Mutter ist Putins langjährige Ex-Geliebte Swetlana Krivonogich, eine ehemalige Putzkraft, die heute angeblich Millionärin ist. Die 49-Jährige soll Anteile an einer führenden Bank und einen prominenten Striptease-Club in St. Petersburg besitzen und trägt auch denselben Nachnamen „Rudnowa“ wie Luiza. Dies ist die weibliche Form des Nachnamens Rudnow.

Luiza und ihre Mutter bewohnen Berichten zufolge eine exklusive Residenz in Monaco. 2022 berichtete die russische investigative Publikation Proekt, dass Putins Tochter ein Luxusleben in St. Petersburg führte. Bilder zeigten das vergoldete Interieur der jungen Frau. Die Investigativ-Plattform wurde nach dieser Enthüllung von der Regierung geschlossen.