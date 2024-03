Will Putin als Gegenschlag die Kölner Rhein-Brücke zerstören?

In Russland wird darüber diskutiert, wie Vergeltungsschläge aussehen könnten, sollte die Kertsch-Brücke zur Krim mit Taurus-Marschflugkörpern zerstört werden. Alles nur Propaganda – oder würde Putin es durchziehen und einen Krieg mit der NATO riskieren?

Zumindest durfte nun der kremlnahe Journalist Dmitri Kisseljow im Staatsfernsehen Rossija 1 darüber reden, welche Angriffsziele in Deutschland denkbar wären, wenn es zum Einsatz von Taurus gegen die Krim-Brücke kommt.

Vergeltungsziele werden im russischen Staats-TV genannt

Als Revanche nannte Kisseljow vier konkrete Ziele. Seine Ausführungen sind als Reaktion auf die Enthüllung der Gedankenspiele der Bundeswehr-Offiziere zu interpretieren. Zwar gebe es in Deutschland, einem „eher schmalen Land“, so Kisseljow, keine so lange Brücke wie die sich über 19 Kilometer erstreckende Krim-Brücke. Dafür machte er aber alternativ vier andere Brücken aus.

Kisseljow, Generaldirektor der staatlichen Nachrichtenagentur Rossija Sewodnja, nannte diese vier Ziele

Drohungen mit Segen Putins?

Um die Bedrohung zu veranschaulichen, wurden im russischen Staatsfernsehen Fadenkreuze über den Brücken eingeblendet.

Hat der 69-Jährige als „Maulheld“ einfach ins Blaue geredet? Möglich. Die Nennung dieser konkreten Ziele könnten aber auch den Schluss zulassen, dass er in Absprache mit dem Kreml – und damit unter dem Segen von Putin – diese Orte genannt hat, um Verunsicherung in Deutschland zu schüren.