Energiekosten seit 2022: So viel kostete dich Putins Krieg schon

Vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine war Deutschland einer der größten Importeure von russischem Gas. Aufgrund von Sanktionen ist Deutschland seit drei Jahren auf kostspielige Energielieferungen aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien angewiesen – und das spiegelt sich direkt in den Gaskosten wider. Die Ausgaben für eine vierköpfige deutsche Familie liegen nun im höheren vierstelligen Bereich.

Putins Krieg treibt Energiekosten in die Höhe

Auf Anfrage der „Bild“ hat das Vergleichsportal Verivox die Verbrauchskosten für Gas und Strom zusammengerechnet. Im ersten Halbjahr 2025 lagen die Strompreise für Privathaushalte im Schnitt bei 39,92 Cent je Kilowattstunde und die Gaspreise bei 12,13 Cent je Kilowattstunde.

Schon gelesen? ++Nach Drohnen-Vorfällen: Plötzlich Putin-Kriegsschiff vor Dänemark++

Laut dem Verivox-Experten Thorsten Stock sind die Energiekosten seit dem Überfall Putins in die Höhe geschossen: “Der Ukraine-Krieg hat für eine bisher beispiellose Explosion der Energiekosten gesorgt. Auch wenn der Staat einen Teil der Last durch die Energiepreisbremsen abfedern konnte, musste eine vierköpfige Familie in den nun fast vier Kriegsjahren insgesamt knapp 6.000 Euro zusätzlich für Strom und Gas ausgeben.“

Singles kamen laut dieser Berechnung auf Mehrausgaben von über 1.700 Euro, davon allein mehr als 1.200 Euro zusätzlich für Gaskosten! 2-Personen-Haushalte mussten insgesamt rund 3.800 Euro zusätzlich ausgeben für Strom und Gas!

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die EU importiert weiterhin russisches Gas

Trotz der verhängten Sanktionspakete gehört die EU weiterhin zu Putins größten Kunden. Nach einer Studie der Umweltschutzorganisation Greenpeace wurden in den ersten acht Monaten dieses Jahres 12,8 Milliarden Kubikmeter russisches Flüssigerdgas in die EU importiert. Zu den wichtigsten Importländern zählen Belgien, Frankreich und Spanien.

Auch interessant:

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung kritisierte US-Präsident Donald Trump europäische Staaten für ihre Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland und forderte die NATO-Verbündeten dazu auf, den Kauf von russischem Öl zu stoppen.