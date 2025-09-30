Schlechte Botschaft für Putin: Selenskyj meldet Rückeroberung – „von Saboteuren gesäubert“

Ukrainische Truppen haben bei Dobropillja russische Einheiten zurückgedrängt. Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte Zahlen zu Geländegewinnen, warnte aber vor schwierigen Bedingungen. Gleichzeitig verkündete Putin die Einberufung zahlreicher neuer Soldaten für den Dienst in seiner Armee.

Selenskyj erklärte in seiner abendlichen Videobotschaft. Insgesamt habe die Ukraine bei Dobropillja mehr als 170 Quadratkilometer zurückgewonnen: „Zu Beginn des heutigen Tages gelang es unseren Kräften, mehr als 174 Quadratkilometer zu befreien und über 194 Quadratkilometer wurden von russischen Saboteuren gesäubert.“

Nach Angaben aus Kiew haben russische Truppen dabei über 3200 Soldaten verloren. Selenskyj sprach dennoch von „schwierigen Situationen“ an den Abschnitten Kupjansk, in der Region Charkiw sowie an den Grenzen der Gebiete Donezk und Dnipropetrowsk. Details zu diesen Kämpfen nannte er nicht.

Anfang August hatten russische Einheiten östlich von Dobropillja die Front durchbrochen und fast 20 Kilometer gewonnen. Ukrainische Reserven stoppten den Vormarsch teilweise. Beobachter vor Ort bewerten die Lage jedoch kritischer, als Selenskyj und das Oberkommando sie öffentlich darstellen.

Russland beruft mehr Männer ein

Putin ordnete unterdessen per Dekret die Einberufung von 135.000 Männern im Alter von 18 bis 30 Jahren an. Laut Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“ erfolgt die Einberufung zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember. Neue Rekruten dürfen erst nach einem Jahr regulären Wehrdienst in den Krieg geschickt werden.

Bisher zog Russland stets zweimal im Jahr Wehrpflichtige ein, im Frühjahr und im Herbst. Im Frühjahr 2025 meldete das Land mit 160.000 Rekruten einen Rekord. Ein neues Gesetz sieht vor, dass Musterungsstellen künftig ganzjährig arbeiten. Dennoch bleibt die offizielle Einberufungszeit weiterhin streng begrenzt. (mit dpa)