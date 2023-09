Putin: Wird Selenskyj ihm bitteren Deal anbieten? Überraschendes Ergebnis

Seit anderthalb Jahren wütet nun schon Wladimir Putin mit seinen Truppen in der Ukraine und richtet großes Leid an. Eine aktuelle Umfrage unter Ukrainern offenbart ihre Ausdauer, ihren Kampfgeist und nicht zuletzt ihren Optimismus. Doch DIESE Antwort dürfte überraschen!

Die Umfrage: Die „Bild am Sonntag“ hat eine Umfrage zum Blick der Ukrainer auf den Krieg durch ein Umfrageinstitut in der Ukraine (Democratic Initiatives Foundation) repräsentativ durchführen lassen. Befragt wurden 1.025 Menschen, die in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten des Landes leben.

Putin: Entschlossene Ukrainer

Die Umfrageergebnisse:

90 Prozent glauben, dass die ukrainische Armee das gesamte Territorium der Ukraine zurückerobern kann

83 Prozent der Befragten wollen eine weitere Gegenoffensive im nächsten Jahr (2024), wenn ihr Land in diesem Jahr nicht genügend Erfolge erziele.

Für direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Krieges sind hingegen nur 30 Prozent, 63 Prozent sind dagegen.

Nur sieben Prozent würden ukrainische Gebiete für eine Nato-Mitgliedschaft abgeben, 86 Prozent sind dagegen

43 Prozent der befragten Ukrainer sind nicht zufrieden mit den Waffenlieferungen der Deutschen, 40 Prozent hingegen schon

Die Ukrainer zeigen sich kämpferisch, höchst belastbar und durchaus optimistisch. So weit so erwartbar. Doch eine weitere Antwort dürfte überraschen!

Putin: 40 Prozent betrachten DAS nicht als Niederlage

Überraschung: Während die ukrainische Führung bislang ausgeschlossen hat, über die Krim zu verhandeln und die Rückeroberung zudem als Ziel ausgerufen hat, würden es der Umfrage zufolge 40 Prozent der Befragten neun Jahre nach der Annexion nicht als Niederlage betrachten, wenn die Krim in russischer Hand bliebe, 50 Prozent hingegen schon.

Während die einen, wie die grüne Europaabgeordnete Viola von Cramon, weiterhin für eine Rückeroberung der Krim werben („Die Rückeroberung der Krim ist der Schlüssel für die Beendigung des Krieges“), dürften die anderen angesichts der relativ hohen Zahl von 40 Prozent andere Schlüsse ziehen. Wenn 40 Prozent der Befragten es nicht als Niederlage empfinden, wenn sie weiterhin in russischer Hand bliebe, könnte die Krim dann als Verhandlungsangebot für Russland ins Spiel gebracht werden, um den Krieg zu beenden?