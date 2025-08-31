Selenskyj lacht sich ins Fäustchen – Lage in Russland spitzt sich zu

Die Taktik der Ukraine geht derzeit voll auf! Die Spritpreise in Russland steigen stark an und es gibt Engpässe an den Tankstellen. Auch Putin-Vertraute in der EU bekommen die erfolgreichen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien zu spüren.

Angriffe auf russische Energieindustrie – Taktik der Ukraine zeigt Wirkung

Normalerweise ist Energie besonders günstig in Russland. Das Land verfügt über reiche Ressourcen an Öl, Erdgas und Kohle. Doch nun gibt es lange Autoschlangen vor den Tankstellen, in manchen Regionen gibt es sogar Rationierungskarten für das private Tanken und die Spritpreise steigen deutlich. Foto: IMAGO / ingimage, IMAGO / NurPhoto (Fotomontage) Hintergrund sind höchst effektive ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien. Diese führen zu Sprit-Engpässen, vor allem in ländlichen Regionen. Doch auch die Putin-freundlichste Regierung der EU bekommt die Auswirkungen zu spüren. Foto: IMAGO/Countrypixel So hat die Ukraine die Pipeline Druschba (“Freundschaft”) erfolgreich attackiert, woraufhin Russland die Ölexporte nach Ungarn stoppte. Auch die Slowakei, mit dem russlandfreundlichen Premierminister Robert Fico, ist davon betroffen. Foto: imago images/ITAR-TASS Die ungarische Regierung von Viktor Orban ist empört. Sie spricht von einem Angriff auf die Energiesicherheit des Landes und einem Versuch, Ungarn in den Krieg hineinzuziehen. Budapest fordert die EU auf, etwas zu unternehmen. Foto: IMAGO/SNA Der Benzinpreise in Russland auf Rekordhoch und auch Putins Freunde in der EU geraten in Mitleidenschaft – die Drohnentaktik der Ukraine scheint aufzugehen. Die Angriffe auf die Raffinerien sind empfindliche Schläge gegen die größte Stärke Russlands, den Reichtum an fossilen Brennstoffen. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Putin baut auf dieser Energiemacht sein Regime auf – doch die Ukraine zeigt derzeit, wie instabil dieses Regime werden kann. Foto: IMAGO/NurPhoto

