Bomben auf den Kreml: Selenskyj droht Putin mit direktem Angriff auf sein Leben

Die Spannungen im Ukraine-Krieg verschärfen sich. Präsident Wolodymyr Selenskyj droht Russland mit direkten Angriffen auf den Kreml, falls der Krieg weitergeht. „Sie müssen wissen, wo ihre Bombenkeller sind. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie diese in jedem Fall brauchen“, sagte er im Interview mit „The Axios Show“ in New York.

Den Angriff auf zivile Ziele in Moskau schloss er aus: „Wir sind keine Terroristen.“

Medwedew bellt zurück: „Was der Freak wissen muss“

Schon früher ließ sich Selenskyj vor einem Gemälde mit einem brennenden Kreml fotografieren.

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, heute stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates, konterte scharf. „Was der Freak wissen muss, ist, dass Russland Waffen anwenden kann, gegen die kein Bomben-Bunker Schutz bietet. Die Amerikaner sollten das auch im Hinterkopf behalten“, schrieb er auf X.

Gefahr für Putin? Waffen könnten Moskau erreichen

Der Kreml liegt nur 450 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt – in Reichweite bestimmter Raketen und Marschflugkörper. Der Waffenexperte Fabian Hoffmann sagte dem „Tagesspiegel“, dass die Ukraine eigene ballistische Raketen und „Mini-Marschflugkörper“ wie Ruta und Peklo mit Reichweiten von 500 bis 800 Kilometern baut.

Kiew stellt zudem den Marschflugkörper „Flamingo“ vor, der bis zu 3000 Kilometer fliegen kann. Er ist weniger präzise als der deutsche Taurus, den die Ukraine nicht erhalten hat, aber seine Zerstörungskraft ist enorm. Selenskyj scheint zudem auf nicht offen benannte Waffenlieferungen mit großer Reichweite aus den USA zu setzen.