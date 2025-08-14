Putin voll auf Angriff: DAS hat Selenskyj vor

Russische Truppen durchbrachen in der Donbass-Region ukrainische Linien. In der Nähe von Dobropillja drangen kleine russische Einheiten, bestehend aus 20 bis 30 Soldaten, bis zu zehn Kilometer vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass eine dieser Gruppen bereits gefasst oder aufgelöst wurde, während die Verfolgung der restlichen Einheiten fortsetzt.

Ein größerer strategischer Durchbruch sei bisher aber nicht erfolgt. Dennoch gibt es in Kiew Bedenken, dass dieser Vorstoß zu einer massiveren Offensive führen könnte. Die Situation in Donezk bleibt kritisch.

Selenskyj bleibt kompromisslos

Laut „Telegraph“ machte Selenskyj außerdem deutlich, dass die Ukraine die Donbass-Region keinesfalls gegen einen Waffenstillstand aufgeben werde. Ein entsprechendes Abkommen könnte seiner Meinung nach Russland zu künftigen Angriffen ermutigen.

Ein Rückzug würde den Verlust von 9.000 Quadratkilometern Territorium bedeuten, was für den ukrainischen Staatschef keine Option ist. Dass „Russland voranschreitet und die Ukraine verliert“ – diesen Standpunkt wird Putin laut Selenskiy beim kommenden Ukraine-Gipfel vertreten. Trotz der Rückschläge betont er die Entschlossenheit der Ukraine.

Trump als letzte Hoffnung

Selenskyj plant am Mittwoch (13. August) wichtige Gespräche in Berlin, darunter auch mit Donald Trump und anderen europäischen Führungspersönlichkeiten. Ziel sei, die Ukraine in entscheidende Verhandlungen mit einzubinden.

Trump und Wladimir Putin treffen sich am Freitag in Alaska. Selenskyj hofft, Trump werde eine unparteiische Position als Vermittler einnehmen. Es bleibt abzuwarten, ob der Gipfel zu konkreten Ergebnissen führen wird, die Einfluss auf die Situation im Donbass haben.

