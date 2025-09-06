Selenskiy lehnt Putins Einladung ab: „Er kann nach Kiew kommen“

Zunächst das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska, dann der Ukraine-Gipfel in Washington mit den europäischen Staatschefs – es fehlt nur, dass der Kremlchef und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiy von Angesicht zu Angesicht sprechen. Beide behaupten, es stünde einem solchen Treffen nichts im Wege, doch scheinen die beiden eine geschickte Ausrede parat zu haben. Wie Putin und Selenskiy aneinander vorbeireden, zeigen wir dir in dieser Fotostrecke.

Darum kann Selenskiy nicht nach Moskau:

Auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok schlug der russische Machthaber Moskau als Treffpunkt vor: “Der beste Ort ist die russische Hauptstadt, die Heldenstadt Moskau.” Foto: IMAGO/Sven Simon In einem Interview mit ABC-News lehnte Selenskiy Putins Einladung entschieden ab: „Ich kann nicht nach Moskau reisen, wenn mein Land jeden Tag unter Raketenbeschuss steht und angegriffen wird.” Dafür könne aber der russische Präsident nach Kiew kommen. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Seit dem Ukraine-Gipfel in Alaska hat sich der US-Präsident auf die Fahne geschrieben, ein Treffen zwischen Putin und Selenskiy auszumachen. Ein bilaterales Treffen sei aber sehr unwahrscheinlich. Foto: IMAGO/Sven Simon Bundeskanzler Friedrich Merz glaubt nicht mehr an ein Treffen von Putin und Selenskiy. Dieses komme offensichtlich nicht mehr zustande, sagte der CDU-Chef. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Der ukrainische Präsident behauptete, Putin wolle mit ihm überhaupt kein Treffen und versuche, mit seiner Einladung bloß Zeit zu gewinnen. Foto: IMAGO/NurPhoto Laut dem ukrainischen Außenminister Andrii Sybiha stehen mehrere Länder zur Auswahl, in denen das Gespräch zwischen Selenskiy und Putin stattfinden könnte: Österreich, die Schweiz, die Vatikanstadt, die Türkei und auch drei Golfstaaten, die in dem Konflikt als neutral gelten. Foto: IMAGO/Avalon.red

