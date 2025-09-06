Selenskiy lehnt Putins Einladung ab: „Er kann nach Kiew kommen“

Putin lädt Selenskiy nach Moskau ein, er will wiederum den Kremlchef in Kiew sprechen. Währenddessen verliert Merz jede Hoffnung.
Zunächst das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska, dann der Ukraine-Gipfel in Washington mit den europäischen Staatschefs – es fehlt nur, dass der Kremlchef und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiy von Angesicht zu Angesicht sprechen. Beide behaupten, es stünde einem solchen Treffen nichts im Wege, doch scheinen die beiden eine geschickte Ausrede parat zu haben. Wie Putin und Selenskiy aneinander vorbeireden, zeigen wir dir in dieser Fotostrecke.