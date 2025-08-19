Land mitten in Europa lädt Putin ein – und pfeift auf Haftbefehl

Brisante Entwicklung nach dem Gipfeln von Donald Trump mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj. Auf einmal scheint es viel Bewegung in den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine zu geben. Oder wird das alles wieder verpuffen? Ein Land mitten in Europa bietet sich jedenfalls schon mal an.

Reist Putin nach Europa? Plötzlich scheint das realistisch zu sein

Kommt es schon innerhalb der nächsten Wochen zu einem sensationellen Treffen von Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj? Plötzlich ist Bewegung drin in den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Doch wo könnte so ein Gipfeltreffen stattfinden? Foto: IMAGO / Zoonar, IMAGO / ZUMA Press Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bringt ein europäisches Land ins Spiel! Foto: IMAGO/ABACAPRESS Demnach könnte das Treffen in der neutralen Schweiz stattfinden – und zwar in Genf. Dort gibt es auch ein Büro der Vereinten Nationen (UN). Die Schweiz ist dazu bereit. Foto: IMAGO/Zoonar Heikel an der Idee: Bei einer Reise nach Europa droht dem Kreml-Herrscher die Verhaftung. Es gibt einen Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Putin werden somit Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Die Schweiz müsste ihm Immunität zusichern. Foto: IMAGO/Agencia EFE Nach Alaska konnte problemlos Putin reisen, weil die USA den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen, die Schweiz allerdings schon! Foto: IMAGO / SNA Der russische Politikwissenschaftler Andrej Nikulin und andere Experten glauben sowieso, dass Putin auf Zeit spielt und ein Gipfeltreffen so lange hinauszögern wird, bis die Rasputiza, die Schlammzeit ab Herbst, keine Offensivaktionen mehr zulässt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Demnach habe Putin aktuell gar kein Interesse an einem Waffenstillstand, weil seine Armee derzeit stetig Land erobert. Er wolle weitere Gebietsgewinne, bevor er ernsthaft zu Verhandlungen bereit sei. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

