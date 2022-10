Putin: Protz-Villa für Geliebte mitten in Europa

Es gibt unzählige Gerüchte um Affären und Liebschaften von Russenpräsident Wladimir Putin. Seit 2008 wohl schon mit der 31 Jahre jüngeren Russin Alina Kabajewa. Anscheinend wurde die Geheim-First Lady sogar ziemlich gut versorgt.

Eine Verkaufsanzeige bestätigte nun ein Schweizer Anwesen, in der Kabajewa gewohnt haben soll. Dort lebte sie in Saus und Braus in Gesellschaft von Putins Vertrauten.

Das ist die Luxus-Villa von Putins Affäre

Obwohl über Putins Privatleben nicht viel bekannt ist, gilt seine Affäre mit der Olympionikin Alina Kabajewa als offenes Geheimnis. Jetzt enttarnte eine Werbeanzeige ihre Luxusvilla am Genfersee. Wie das russische Netzwerk „Dossier“ offenlegte, ist das Anwesen mit Hubschrauberlandeplatz fast 25.000 Quadratmeter groß.

Weiter bietet die Immobilie die beste Sicht auf den Genfersee. Allem zusammen ist das Grundstück umgerechnet ca. 76,9 Millionen Euro wert. Nachdem Kabajewa im März wieder nach Russland zurückkehrte, wurde die Villa wohl nicht mehr gebraucht.

Nur per Google Maps zu sehen: Die Geheim-Villa von Putins Affäre Kabajewa. Foto: Google Maps

Verkaufsanzeige verrät geheime Russen-Villa

Schon länger wurde vermutet, Kabajewa halte sich auf dem Anwesen auf. Die Anzeige war schon durch die wenigen Details verdächtig, zudem ließen noch die Nachbarn den Hintergrund auffliegen. Denn rund um die Villa wohnen wichtige russische Oligarchen und Vertraute Putins. Weiter verfolgte das „Wallstreet Journal“ die Aufenthaltsorte der Sportlerin, zu der eben die Villa gehörte.

Alina Kabajewa (Bildmitte) schüttelt Putin die Hand. Das Foto entstand 2004. Foto: IMAGO / Russian Look

Im Mai dieses Jahres wurden Sanktionen gegen Alina Kabajewa verhängt. Laut den Sanktionslisten gilt sie offiziell als Vertraute Putins. Hartnäckig hält sich dazu das Gerücht, das Paar hätte sogar gemeinsame Kinder.