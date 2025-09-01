Putin bekommt Sanktions-Hammer bitter zu spüren – wichtigster Geldhahn versiegt

Russlands Wirtschaft steht unter Druck: Der einst boomende Ölsektor schwächelt dramatisch. Für Putin wird das zu einem ernsten Problem, da sein Haushalt stark von den Einnahmen aus Öl und Gas abhängt. Überproduktion, westliche Sanktionen und ein starker Rubel verschärfen die Lage und bringen Russlands wichtigste Geldquelle ins Wanken.
Auch interessant: Flugzeug mit von der Leyen an Bord wird Ziel von GPS-Störung – steckt Putin dahinter? ++ Putins Ölkrise: Einnahmeeinbruch bringt Russland in Bedrängnis Russlands Wirtschaft ist schwer angeschlagen, denn der Öl- und Gassektor schwächelt massiv. Für Kreml-Tyrann Putin ist das ein ernstes Problem, da der russische Haushalt stark von diesen Einnahmen abhängt. Bereits zu Jahresbeginn musste er wichtige Investitionen kürzen, weil nicht genug Geld aus Ölverkäufen kam. Foto: IMAGO/SNA Die Zahlen aus der Branche zeichnen ein düsteres Bild: Rosneft, das größte Ölunternehmen des Landes, meldete für die ersten sechs Monate 2025 einen Gewinneinbruch von 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch Lukoil und Gazprom verzeichneten Verluste von über 50 Prozent. Tatneft, ein kleinerer Anbieter, berichtet einen Rückgang um 62 Prozent. Foto: IMAGO/Russian Look Rosneft-CEO Igor Sechin machte gegenüber „Bloomberg“ dafür drei Ursachen verantwortlich: „Niedrigere Ölpreise durch Überproduktion, zusätzliche Rabatte wegen westlicher Sanktionen und ein starker Rubel, der allen Exporteuren zusetzt.“ Foto: imago images/ITAR-TASS Die Überproduktion wurde durch das Ölkartell Opec+ verstärkt, das seit Frühjahr 2025 schrittweise die Fördermengen erhöht, wie CNN berichtet. Der dadurch gedrückte Ölpreis verstärkt Putins wirtschaftliche Herausforderungen weiter. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Ein weiterer gewichtiger Faktor für die Ölkrise sind die westlichen Sanktionen. Der jüngst eingeführte Preisdeckel der G7-Staaten begrenzt den Preis für russisches Öl auf maximal 47,60 US-Dollar pro Barrel. Foto: IMAGO/ZUMA Press Ziel der Maßnahme ist es, russisches Öl konstant 15 Prozent unter den globalen Marktpreisen zu halten – eine schwere Belastung für Putins Einnahmen. Laut EU-Kommission soll der Deckel alle sechs Monate geprüft werden, um ihn flexibel an die Ölpreise anzupassen. Foto: IMAGO/SNA Die Rabatte, die Russland nun gewähren muss, erhöhen den Druck auf russische Firmen und machen es Käufern leichter, günstigere Deals auszuhandeln. Rosneft-Chef Sechin kritisierte die Maßnahmen, doch bisher gibt es keine echten Gegenstrategien. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Russland gerät durch den schwachen Ölmarkt und die politischen Einschränkungen in eine schwierige Lage. Die steigende Ölüberproduktion der Opec+ könnte die Krise noch verschärfen. Für Putin ist klar: Die Einnahmeverluste gefährden nicht nur die Wirtschaft, sondern auch seine politischen Pläne. Foto: IMAGO/SNA