Russlands Wirtschaft kämpft mit Wachstumsproblemen und den Folgen westlicher Sanktionen. Selbst Schlüsselbranchen wie die Autoindustrie rutschen in die Krise. Präsident Putin betont dennoch Zuversicht, steht aber vor der Herausforderung, gegen Absatzrückgänge und die Konkurrenz aus China vorzugehen.
Auch interessant: Trump verzweifelt um Putin-Xi-Flirt – „Kommt nichts Gutes heraus“ ++ Putins Wirtschaft kämpft mit Wachstumsproblemen Russlands Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, mit denen selbst Präsident Wladimir Putin zunehmend schwer zurechtkommt. Die Auswirkungen westlicher Sanktionen und strukturelle Probleme belasten verschiedene Branchen stark. Foto: IMAGO/SNA Auch der Rüstungssektor, der zunächst vom Krieg gegen die Ukraine profitierte, gerät jetzt unter Druck. Eine Werft musste hier kürzlich 70 Prozent der Belegschaft entlassen. Foto: IMAGO/imagebroker Noch schwerer wiegen jedoch die aktuellen Prognosen. Finanzminister Maxim Reschetnikow korrigierte die Wachstumszahlen für 2025 deutlich nach unten. German Gref, Chef der Sberbank, sagte: „Wir nähern uns dem Nullwert“ – und forderte eine Senkung der Leitzinsen zur Stabilisierung. Foto: IMAGO/ZUMA Press Putin bestritt dennoch eine Rezessionsgefahr und sprach von einer „weichen Landung“ der Wirtschaft. Er räumte jedoch ein, dass vor allem die Autobranche mit Problemen zu kämpfen habe. Foto: IMAGO/SNA Die russische Autobranche befindet sich in einer tiefen Krise, die immer mehr Schlüsselunternehmen trifft. Hohe Leitzinsen, strenge Kreditvergaberichtlinien und die wachsende Konkurrenz aus China setzen der Branche zu. Marktführer Lada droht die Einführung einer Vier-Tage-Woche. Foto: imago/ITAR-TASS Das Unternehmen war erst kürzlich aus den Sommerferien zurückgekehrt. Auch andere Hersteller wie Kamaz, Gaz und Liaz kämpfen mit massiven Einbrüchen. Foto: IMAGO/Russian Look Chinesische Marken wie Haval, Cherry und Geely nutzen die entstandenen Lücken und gewinnen zunehmend Marktanteile. Im ersten Halbjahr erreichten chinesische Hersteller einen Anteil von 55 Prozent an den Neuwagenverkäufen. Experten schätzen, dass dieser bis August auf über 60 Prozent gestiegen sein könnte. Foto: IMAGO/Russian Look Putins Regierung plant Maßnahmen wie Umschulungsprogramme, um die Folgen für die Beschäftigten abzufedern. Ob dies jedoch ausreichend ist, bleibt fraglich. Foto: IMAGO/SNA
