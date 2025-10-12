Putin reitet eigenes Land in die Krise – Russen wissen nicht mehr weiter

Der Ukraine-Krieg von Russen-Diktator Wladimir Putin bringt Russlands Großindustrie ins Schwitzen. Internationale Sanktionen und einbrechende Aufträge zwingen Unternehmen zu drastischen Maßnahmen, doch die wirtschaftlichen Probleme wachsen.
Passend dazu: Putin: Sein Krieg zieht Russland in den Keller – „Ist die Luft ausgegangen“ ++ Putin-Krieg treibt Großindustrie in die Krise Der Ukraine-Krieg von Wladimir Putin hinterlässt tiefe Spuren in Russlands Industrie. Immer mehr Unternehmen kämpfen mit Auftragsmangel und steigenden Kosten. Um Entlassungen zu vermeiden, greifen viele auf Kurzarbeit oder drastische Sparmaßnahmen zurück. Cemros, Russlands größtes Zementunternehmen mit 13.000 Mitarbeitern, hat eine Vier-Tage-Woche bis Jahresende eingeführt. Foto: IMAGO/ZUMA Press „Dies ist eine notwendige Maßnahme zur Krisenbewältigung“, erklärte Unternehmenssprecher Sergei Koshkin. Importierter Zement aus China, dem Iran und Belarus macht dem Unternehmen massiv Konkurrenz. Gleichzeitig bricht der Zementverbrauch ein. In Moskau liegt die Zahl neuer Bauprojekte auf dem niedrigsten Stand seit 12 Jahren. Foto: IMAGO/Middle East Images Die Situation betrifft nicht nur die Zementindustrie. Auch die russische Eisenbahn, mit 700.000 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber, hat Mitarbeiter aufgefordert, zusätzliche unbezahlte Urlaubstage zu nehmen. Foto: IMAGO/Russian Look Rückgänge bei Transporten von Rohstoffen wie Kohle und Metallen setzen dem Unternehmen zu. Ökonomen sehen in diesem Rückgang ein Spiegelbild der schwächelnden russischen Wirtschaft unter Putin. Foto: IMAGO/SNA In der Automobilbranche stehen ebenfalls große Namen unter Druck. Der Autobauer Gorky hat für seine 20.000 Mitarbeiter eine Vier-Tage-Woche eingeführt, während Kamaz im Notbetrieb läuft. Beim größten Hersteller Avtovaz wurde für alle 40.000 Beschäftigten Kurzarbeit angeordnet. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Alrosa, der größte Rohdiamantenproduzent der Welt, senkte die Gehälter von Verwaltungsmitarbeitern um 10 Prozent. Foto: imago/Xinhua Die Holz- und Papierfirma Sveza musste in einem Werk in Sibirien 300 Mitarbeiter entlassen. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Die Maßnahmen machen klar, wie stark die Wirtschaft im Land von Wladimir Putin unter seinem Krieg zu kämpfen hat. Foto: IMAGO/ZUMA Press
