Ukraine erst der Anfang? Fünf Ländern, auf die es Putin abgesehen haben könnte

Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen seit 1.246 Tagen an (Stand 24. Juli). Trotz diverser internationaler Bemühungen zeigt Putin kein Interesse an einem Waffenstillstand – es sei denn, die Ukraine wäre zu umfänglichen Zugeständnissen bereit. Dazu wird es aber nicht kommen. Immer wieder warnen Experten davor, dass es der Kreml-Chef aber nicht nur auf die Ukraine abgesehen haben könnte. Welche Länder auf seiner Agenda stehen könnten, zeigen wir dir in dieser Fotogalerie.

