  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Putin lässt sein Volk bluten – „Diese Erhöhung ist Wahnsinn“

Veröffentlicht inPolitik

Putin lässt sein Volk bluten – „Diese Erhöhung ist Wahnsinn“

Avatar-Foto von Marcel Görmann

Heftige Nachricht für die Russen! Das Putin-Regime braucht immer mehr Geld fürs Militär – und das Volk muss das bezahlen.

Volk muss herhalten
© IMAGO / Silas Stein, IMAGO / ZUMA Press

Reden Wir Drüber: Ist die AfD ein Familienkiller?

Das ist ein Hammer für die Russen! Wladimir Putin braucht Geld für den von ihm angezettelten Krieg – und sein eigenes Volk muss herhalten. Die Regierung in Moskau erhöht die Steuerlast! Mehr erfährst du in der Fotostrecke.

Putin-Regierung verkündet unpopuläre Entscheidung – Russen müssen zahlen

Volk muss herhalten
Putin sieht keinen anderen Ausweg mehr! Um den Ukraine-Krieg und die Aufrüstung zu finanzieren, muss jetzt sein Volk noch mehr die Zeche zahlen. Foto: IMAGO / Silas Stein, IMAGO / ZUMA Press
"Verteidigung und Sicherheit finanzieren"
Das Finanzministerium in Moskau gab am Mittwoch bekannt, dass die Mehrwertsteuer in Russland deutlich steigen wird. Das sei nötig, „um vor allem Verteidigung und Sicherheit zu finanzieren“. Foto: imago images/ITAR-TASS
22 statt 20 Prozent
Demnach steigt der Mehrwertsteuersatz von 20 auf 22 Prozent. Seit 2022 hat Putin die Staatsausgaben um 75 Prozent erhöht, das Staatsdefizit steigt. Foto: IMAGO/ZUMA Press
"Das ist schrecklich"
In Moskau stieß die Ankündigung auf ein gemischtes Echo. „Das ist schrecklich. Ich halte diese Erhöhung für Wahnsinn“, so Buchhalterin Swetlana Wassilenko (68) der Nachrichtenagentur AFP. Foto: imago images/ITAR-TASS
"Was gibt es da zu diskutieren?"
„Wenn der Staat das Geld nicht anderswo auftreiben kann, gibt es keine andere Option. Was gibt es da zu diskutieren? Wenn es sein muss, muss es sein“, sagt dagegen  Fjodor, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte und nach eigenen Angaben 2023 in der Ukraine gekämpft hat.  Foto: IMAGO/Russian Look
"Gift für die Konjunktur"
In Deutschland hatte Kanzler Merz noch im Wahlkampf erklärt: „Die Mehrwertsteuer zu erhöhen, wäre nun das größte Gift für die Konjunktur“ Schwarz-Rot hat zuletzt beschlossen, die Gastro-Steuer, also die Mehrwertsteuer für die Gastronomie, zum Jahreswechsel von 19 auf 7 Prozent zu senken. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Nachrichten für dich: