Putin lässt sein Volk bluten – „Diese Erhöhung ist Wahnsinn“

Das ist ein Hammer für die Russen! Wladimir Putin braucht Geld für den von ihm angezettelten Krieg – und sein eigenes Volk muss herhalten. Die Regierung in Moskau erhöht die Steuerlast! Mehr erfährst du in der Fotostrecke.
Putin-Regierung verkündet unpopuläre Entscheidung – Russen müssen zahlen Putin sieht keinen anderen Ausweg mehr! Um den Ukraine-Krieg und die Aufrüstung zu finanzieren, muss jetzt sein Volk noch mehr die Zeche zahlen. Foto: IMAGO / Silas Stein, IMAGO / ZUMA Press Das Finanzministerium in Moskau gab am Mittwoch bekannt, dass die Mehrwertsteuer in Russland deutlich steigen wird. Das sei nötig, „um vor allem Verteidigung und Sicherheit zu finanzieren“. Foto: imago images/ITAR-TASS Demnach steigt der Mehrwertsteuersatz von 20 auf 22 Prozent. Seit 2022 hat Putin die Staatsausgaben um 75 Prozent erhöht, das Staatsdefizit steigt. Foto: IMAGO/ZUMA Press In Moskau stieß die Ankündigung auf ein gemischtes Echo. „Das ist schrecklich. Ich halte diese Erhöhung für Wahnsinn“, so Buchhalterin Swetlana Wassilenko (68) der Nachrichtenagentur AFP. Foto: imago images/ITAR-TASS „Wenn der Staat das Geld nicht anderswo auftreiben kann, gibt es keine andere Option. Was gibt es da zu diskutieren? Wenn es sein muss, muss es sein“, sagt dagegen Fjodor, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte und nach eigenen Angaben 2023 in der Ukraine gekämpft hat. Foto: IMAGO/Russian Look In Deutschland hatte Kanzler Merz noch im Wahlkampf erklärt: „Die Mehrwertsteuer zu erhöhen, wäre nun das größte Gift für die Konjunktur“ Schwarz-Rot hat zuletzt beschlossen, die Gastro-Steuer, also die Mehrwertsteuer für die Gastronomie, zum Jahreswechsel von 19 auf 7 Prozent zu senken. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie
