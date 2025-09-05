Was, wenn Putin jetzt stirbt – Experte prophezeit düster: „Blutende Grenze“

Hängt alles an der Person des Kreml-Herrschers Wladimir Putin? Was wäre, wenn er plötzlich versterben würde oder sein Amt als Präsident aufgeben müsste. Ein Experte glaubt nicht, dass es dann eine direkte Wende der Politik in Russland geben würde. Dafür ist die Machtelite zu gefestigt. Auch für die Ukraine sieht er dann keinen Frieden.

Fotostrecke: Wäre Russland anders ohne Putin?

Mit 72 Jahren ist Wladimir Putin deutlich jünger als Wladimir Putin, aber eigentlich schon im Rentenalter. Zudem gibt es seit Jahren Gerüchte über schwere und lebensbedrohliche Erkrankungen des Russen. Es gibt Spekulationen… Foto: IMAGO / CHROMORANGE, IMAGO / ITAR-TASS (Fotomontage) … über Parkinson, Krebs oder Schlaganfälle. Allesamt Gerüchte, offiziell ist nichts. Doch was wäre, wenn Putin tatsächlich plötzlich verstirbt oder dienstunfähig wird…

Foto: IMAGO/ITAR-TASS Militär-Experte Marcus Keupp macht dem Westen keine Illusionen: “Putin ist nur einer von vielen personellen Repräsentanzen eines autoritären, militanten und nationalistischen Regimes”, so der Experte gegenüber dem “Kurier”. Er rechnet nicht… Foto: IMAGO/SNA ….mit einer Wende in der Ukraine, selbst wenn Putin nicht mehr an der Macht wäre: “Es wird eine ewig blutende Grenze geben.” So bleibe Russland…

Foto: IMAGO/NurPhoto … in seiner Außenpolitik aggressiv, so die Prognose des Militärökonomen von der ETH Zürich. Und mit Putin an der Spitze sowieso, denn… Foto: IMAGO/SNA …der Kreml-Chef wolle europäische Staaten unterwandern. “Er wird versuchen, links- und rechtsradikale Mehrheiten zu schaffen, also Parteien dort an die Macht zu bringen, die seine Punkte vertreten und hinter seiner Agenda stehen.“

Foto: IMAGO/Christian Ohde Düstere Aussichten für das europäisch-russische Verhältnis der kommenden Jahre!

