Putin zielt mit Superwaffen auf Berlin – jetzt ist das Geheule groß, weil Deutschland sich wehrt

Stoltenberg: Russland ist nicht stark genug für große Durchbrüche

Die Nato rechnet nach den Worten ihres scheidenden Generalsekretärs Jens Stoltenberg nicht mit "großen Durchbrüchen" der russischen Streitkräfte in der Ukraine. "Sie haben in diesem Frühjahr und Sommer erneut versucht, eine Offensive zu starten - aber bisher nur marginale Erfolge erzielt", sagte Stoltenberg der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel.