Kreml plaudert private Details über Putin aus – „Fällt mir manchmal schwer zu verstehen“

Selten erfährt man Privates über Russen-Diktator Wladimir Putin. Nun gab Kreml-Sprecher Dmitri Peskow aber einen kleinen Einblick in Putins Leben und plauderte über die Schlafzeiten und Urlaube des Präsidenten.
Wladimir Putin gönnt sich keine Ferien und schläft nach Angaben von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nur „ein paar Stunden am Tag". Foto: IMAGO/SNA Auf die Frage, ob der russische Präsident an seinem 73. Geburtstag am 7. Oktober eine Pause einlegen wolle, antwortete Peskow: „Nein, er kann es sich einfach nicht leisten, Urlaub zu machen." Bereits zwei Tage nach seinem Geburtstag reist Putin zu einem Staatsbesuch nach Tadschikistan, um Präsident Emomali Rahmon zu treffen. Foto: IMAGO/SNA Peskow zeigte sich beeindruckt von Putins Energie. „Ehrlich gesagt, fällt es mir manchmal schwer zu verstehen, woher er so viel Kraft nimmt. Er schläft tatsächlich nur ein paar Stunden am Tag, ohne Übertreibung", erklärte er der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Putin selbst hatte einmal erwähnt, er schlafe gewöhnlich sechs Stunden pro Nacht, manchmal weniger. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Sein letzter öffentlich bekannter Urlaub liegt bereits über zwei Jahre zurück und fand 2021 statt. Damals reiste Putin gemeinsam mit dem damaligen Verteidigungsminister Sergei Schoigu nach Sibirien. Der Kreml veröffentlichte Fotos von gemeinsamen Wanderungen und Angelausflügen der beiden. Foto: imago images/Russian Look Putin behauptete später, sie hätten in einem Zelt übernachtet, nahe von Bären, die „ganz nah kamen". Seit Beginn der Invasion in der Ukraine im Februar 2022 verzichtet Putin komplett auf Urlaub. Foto: IMAGO/Zoonar Peskow erklärte im vergangenen Monat, dass der Präsident keine „vollwertigen" Pausen mehr einlege. Es gebe aber einzelne Tage, an denen er sich zurückziehen könne. In solchen Momenten schwimme Putin häufig im Schwarzen Meer in Sotschi, so der Kreml. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Gelegentlich zieht sich Putin unbemerkt länger aus der Öffentlichkeit zurück. Im November 2024 war er fast zwei Wochen nicht bei offiziellen Veranstaltungen zu sehen, zu einer Zeit, in der die Spannungen mit dem Westen wegen Washingtons Genehmigung von Langstreckenwaffen für die Ukraine eskalierten. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Während solcher Abwesenheitszeiträume versucht der Kreml, den Eindruck von Aktivität aufrechtzuerhalten. Dazu werden vorab aufgezeichnete Videos von Besprechungen veröffentlicht. Foto: IMAGO/ZUMA Press
