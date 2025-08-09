Putins perfider Plan: So macht er ukrainische Kinder zu Brandstiftern

Europa hat in den letzten Jahrhunderten viele Kriege gesehen. Die Art der Kriegsführung hat sich dabei aber immer weiter entwickelt, sie ist perfider und subtiler geworden. Neben Zerstörung durch Waffen und Bomben ist die psychische Kriegsführung immer wichtiger geworden. Eine besondere Bedeutung haben dabei die sozialen Medien, die vor allem Kinder oft unbeaufsichtigt und blauäugig konsumieren. Das weiß auch Putin.

Die Tagesschau berichtet unter Berufung auf die ukrainische Polizei, dass allein im ersten Halbjahr 128 Fälle von Brandstiftungen an Autos von Armeeangehörigen stattgefunden haben. Die Täter sind oft minderjährige Ukrainer. Wie kommt es dazu?

Ein Anschlag für Geld und Bier?

Ein Beispiel für die Einflussnahme Putins ist der 18-jährige Ihor, den die Tagesschau interviewte. Die erste Kontaktaufnahme habe auf Telegram stattgefunden, berichtete der Ukrainer. „Mindestens 1.000 Dollar, hieß es, könne man für 15 bis 20 Minuten Arbeit verdienen“, gewiss ein verlockendes Angebot für einen jungen Menschen. Verlockend genug, um das, was danach kam, nicht weiter zu hinterfragen.

Er habe sich mit einem vermeintlichen ukrainischen Widerstandskämpfer mit dem Decknamen „Ferrari“ ausgetauscht. Der Auftrag: Ihor sollte die Einberufung neuer Soldaten sabotieren. Er zeigte sich bereit, und hegte keine Zweifel gegen „Ferrari“. Der habe ihm schließlich auch mal spontan Geld für Bier geschickt.

Dann ging es zu den Gegenleistungen. Der junge Mann sollte zunächst Stromkästen in Brand setzen. Später auch ein Servicezentrum – für Bürger, die staatliche Leistungen beantragen wollen. Seine eigene Familie war dort schon Kunde, berichtete der Ukrainer. Aus der finanziellen Not seiner Familie und seiner an Krebs erkrankten Mutter heraus, habe er das alles getan. Für Geld. Und er ist kein Einzelfall.

Putins Masche mit den Kindern

Wie die ARD mithilfe einer ukrainischen Investigativjournalistin herausfand, werden immer wieder junge Menschen im Internet angeschrieben und zu Anschlägen dieser Art überredet. Die Spur führt klar in Richtung Putin. Oft handelt es sich dabei um Teenager, die in finanzieller Not stecken. Das jüngste Opfer soll erst zehn Jahre alt gewesen sein.

Eine wirklich katastrophale Auswirkung auf die ukrainische Armee hatten die Anschläge der Kinder bislang wohl nicht. Sie sind schließlich nicht ausgebildet und die Armee sichert sich gegen Fälle wie diese ab. Die symbolische Wirkung ist aber ganz klar. Putin schafft es, über tausende Kilometer hinweg, Einfluss auf das ukrainische Volk zu nehmen und Zwietracht und Misstrauen zu säen.