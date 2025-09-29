Pistorius spricht Klartext in Richtung Putin: „Wird zur Gefahr“

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) forderte beim Warschauer Sicherheitsforum mehr Anstrengungen zur Stärkung der Luftverteidigung. Er verwies auf zunehmende Luftraumverletzungen und betonte: „Russland wird für die Nato mehr und mehr zur Gefahr.“ Putin versuche, das Bündnis zu provozieren und Schwächen offenzulegen.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Alarm im Mittelmeer! U-Boot von Putins Flotte droht zu explodieren +++

Außenminister Johann Wadephul (CDU) verlangte eine überlegte Reaktion auf russische Luftraumverletzungen in Polen und Estland. „Wir stehen zusammen, wir behalten kühlen Kopf und lassen uns nicht in eine Eskalation treiben.“ Wadephul warnte: Solche Vorfälle seien bewusste Provokationen Putins und Teil hybrider Aggression.

Verteidigungsminister warnen vor Putins Strategie

Pistorius sprach außerdem über die europäische Zukunft der Ukraine. Er hob hervor, dass eine engere Zusammenarbeit mit der ukrainischen Rüstungsindustrie die beste Sicherheitsgarantie sei. Gemeinsame Projekte könnten sowohl die Verteidigungskraft des Landes stärken als auch die Bindung an Europa vertiefen.

Weitere Nachrichten:

Neben Pistorius diskutierten auch Andrius Kubilius, Ruben Brekelmans und Hanno Pevkur. Der estnische Verteidigungsminister berichtete, russische Jets hätten den Luftraum zwölf Minuten verletzt. Sie reagierten weder auf Funkkontakt noch auf Nato-Piloten. „Wir verstehen alle, dass dies nicht akzeptabel ist“, betonte Pevkur. Putins Vorgehen provoziere bewusst gefährliche Situationen.

Spekulationen über „Drohnenwall“

Pevkur empfahl, im Drohnenkampf verstärkt ukrainische Erfahrungen zu nutzen. Kubilius schlug einen „Drohnenwall“ an der Ostflanke vor, um Angriffe abzuwehren. Polens Regierungschef Donald Tusk appellierte eindringlich an westliche Einigkeit. Er sagte: „Dieser Krieg ist auch unser Krieg.“ Putins Ziel sei Unterwerfung ganzer Völker.

usk warnte: „Wenn wir diesen Krieg verlieren, werden die Folgen nicht nur unsere Generation betreffen, sondern auch die nächste Generation in Polen, Europa, den USA und überall auf der Welt.“ (mit dpa)