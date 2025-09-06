Gegen den blutigen Ukraine-Krieg von Kreml-Diktator Wladimir Putin predigen? Bloß nicht! Der russische Pfarrer Nikolai Romanjuk bezahlte dafür jetzt einen hohen Preis. Seine kritischen Worte gegen Putins Mobilmachung führten zu einer Verhaftung und einer Haftstrafe.
Pfarrer kritisiert Putin und wird verurteilt Der russische Pfarrer Nikolai Romanjuk hat im September 2022 dem Kreml offen widersprochen, und das mitten in seiner Predigt. Wenige Tage nach Putins Ankündigung der Teilmobilmachung verurteilte Romanjuk den Krieg gegen die Ukraine in seiner Pfingstkirche in Balashikha bei Moskau. Foto: IMAGO/SNA Vor seinen Gläubigen erklärte er, es sei Christen verboten, in Kriegen zu kämpfen, und zog dabei klare Vergleiche. „Ob Ihnen Drogen oder Alkohol angeboten werden oder Sie einen Einberufungsbescheid erhalten, es ist dieselbe Sünde und … derselbe Satan." Foto: IMAGO/ITAR-TASS Auch Putins Befehle stellte der Pfarrer in Frage, indem er anmerkte, dass es keine Rolle spiele, ob der „ukrainische Zar, der amerikanische Zar oder unser Zar den Befehl gibt." Foto: IMAGO/ITAR-TASS Romanjuk versprach, für alle zu beten, die gezwungen sind, in den Krieg zu ziehen. Gleichzeitig sprach er von legalen Möglichkeiten, wie man dem Dienst entkommen könnte. Diese Ansprache machte ihn jedoch zum Ziel des Kremls. Foto: IMAGO/Design Pics Anfang Oktober 2022 wurde er festgenommen und nun zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Der Vorwurf: Seine Predigt habe die Sicherheit Russlands gefährdet. Foto: IMAGO/Russian Look Seit seiner Verhaftung sitzt Romanjuk in Untersuchungshaft und leidet gesundheitlich stark. Laut seiner Tochter hat er in den Monaten der Haft 40 Kilogramm abgenommen und möglicherweise einen Schlaganfall erlitten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Die genauen Umstände sind unklar. Putins Regierung duldet keine abweichenden Meinungen, vor allem nicht, wenn sie öffentlich gegen den Krieg gerichtet sind. Foto: IMAGO/SNA Die Verurteilung des Pfarrers zeigt, wie hart der Tyrann Wladimir Putin gegen abweichende Stimmen im eigenen Land vorgeht. Foto: IMAGO/SNA
