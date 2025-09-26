Russland-Ticker: Verteidigungsminister fordert „Wall“ gegen Putin ++ Flugzeuge abgefangen

Die Nato schlägt Alarm. Nachdem in der zurückliegenden Woche (KW 38) russische Drohnen über Polen abgeschossen und die Lufträume von Rumänien (mit Drohnen) sowie Estland (mit Jets) verletzt wurden, häufen sich jetzt die Drohnen-Sichtungen in Skandinavien. Immer mehr Nato-Minister machen Putin dafür verantwortlich, eine Eskalation mit dem transatlantischen Bündnis zu provozieren. Dieser Liveticker informiert dich über alle Entwicklungen.

11.40 Uhr: Nach US-Präsident Trump hat auch Nato-Chef Rutte von einem möglichen Abschuss russischer Drohnen und Jets gesprochen. „Wenn es so notwendig ist. Ich stimme hier also vollkommen mit Präsident Trump überein: wenn es so notwendig ist“, sagte Rutte in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Die Nato-Streitkräfte seien darin geschult, Bedrohungen zu bewerten und zu entscheiden, wie mit ihnen umgegangen werden müsse.

10.50 Uhr: Die Nato hat erneut Alarm geschlagen, weil russische Kampfjets über der Ostsee unterwegs waren. Ungarische Flugzeuge stiegen auf, um fünf russische Militärmaschinen in der Nähe des Nato-Luftraums vor Lettland abzufangen. Das berichtet „focus.de“. Lettlands Verteidigungsminister Andris Spruds erklärte zu dem Vorfall, das Abfangen der russischen Jets mache deutlich, dass die Nato ihre Schutzmaßnahmen bereits verstärkt habe und diese in Zukunft noch intensiver umsetzen werde.

Kriegsschiff aus Putins Flotte vor Dänemark gefunden

10.40 Uhr: Vor der Küste Dänemarks wurde ein russisches Kriegsschiff entdeckt. Es handelte sich um die „Aleksandr Shabalin“. Sie sendete tagelang kein Signal und blieb so verborgen. Die Zeitung „Ekstra Bladet“ fand das Schiff per Helikopter. Es lag nur zwölf Kilometer von Langeland entfernt. Von dort sind es zwischen 70 und 270 Kilometer zu den betroffenen Flughäfen und militärischen Einrichtungen. Der zeitliche Zusammenhang mit den Drohnen-Angriffen erscheint höchst verdächtig.

Experten halten es für denkbar, dass das Schiff als schwimmende Drohnen-Basis fungiert. Russland könnte so neue hybride Kriegsführung erproben. Ziel wäre, Nato-Staaten auszuspionieren und gezielt Chaos zu verursachen.

Weitere Nachrichten:

10.20 Uhr: Am späten Montagabend (22. September) legten unbekannte Drohnen den Flughafen in Kopenhagen lahm, in der Nacht auf Donnerstag (25. September) musste der Flughafen Aalborg wegen einer Drohnen-Sichtung gesperrt werden. Nach dem Vorfall in Kopenhagen sprach Regierungschefin Mette Frederiksen vom „bislang schwersten Angriff auf die kritische Infrastruktur Dänemarks“.

Zwar ist die Herkunft der Drohnen unbekannt, immer mehr Staatschefs und Minister ziehen jedoch Moskau zur Verantwortung. Einer von ihnen ist der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen. Er sieht in den Drohnen-Flügen eine gezielte Taktik von Putin. „Russland versucht, unseren Fokus auf die Verteidigung unseres Luftraums zu verlagern, damit wir die Unterstützung der Ukraine vergessen“, sagte Häkkänen vor deutschen Medien in Helsinki. Häkkänen drängt darauf, dass die Gespräche über einen „Drohnenwall“, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Schutz der Nato-Ostgrenze vorgeschlagen hat, zügig konkrete Ergebnisse bringen.

Vorfällen an Ostflanke schrecken Partner auf

10 Uhr: Die Vorfälle an der Nato-Ostflanke haben die Partner aufgeschreckt. Die Bündnispartner haben Geschlossenheit signalisiert und Kreml-Chef Putin eindringlich gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung gaben die 32 Bündnisstaaten glasklar zu verstehen, dass man im Einklang mit dem Völkerrecht „alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen“ werde, um sich zu verteidigen und Bedrohungen abzuschrecken. US-Präsident Trump sprach jüngst sogar davon, russische Drohnen und Jets im Zweifelsfall abzuschießen.