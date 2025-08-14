Putin unbarmherzig: Sein Militär dringt in Rekordgeschwindigkeit vor

Trotz der diplomatischen Bemühungen und dem bevorstehenden Treffen zwischen Trump und Putin (15. August) bleibt die Ausgangssituation in der Ukraine extrem heikel. Das sich verteidigende Land gerät dabei immer mehr unter Druck, denn die russischen Streitkräfte rücken in Rekordgeschwindigkeit vor. In dieser Bildergalerie geben wir dir einen Überblick über die aktuelle Lage in der Ukraine.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Bringt ausgerechnet DAS Putin zur Strecke? Krankheit greift in russischer Armee um sich +++

Mit Spannung wird das Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin erwartet. Während die westlichen Partner auf eine diplomatische Lösung hoffen, setzt das russische Militär die Ukraine immer mehr unter Druck. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Eine Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (Institute for the Study of War) belegt, dass Putins Soldaten zuletzt den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr verzeichnen konnten. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Der Spiegel berichtet, dass die russische Armee im Laufe des Dienstags (12. August) die Kontrolle über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern erringen konnte. Es ist der größte Gewinn binnen eines Tages seit Ende Mai 2024. Foto: IMAGO/SNA Am Mittwoch (13. August) hat Russland zudem zwei weitere Ortschaften eingenommen. Das berichtete das Verteidigungsministerium von Präsident Putin. »“Suworowo und Nikanoriwka (…) wurden befreit“, hieß es in einer Mitteilung. Beide Gebiete liegen im Osten der Ukraine. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der Vormarsch der Armee bringt zusätzliche Brisanz in das Treffen zwischen Trump und Putin (15. August). Moskau fordert von Kyjiw, die vier teilweise von Russland besetzten ostukrainischen Regionen Saporischschja, Donezk, Luhansk

und Cherson abzutreten. Außerdem soll die Ukraine auf westliche Militärhilfe und einen Beitritt zur NATO verzichten. Andernfalls sei ein Frieden nicht möglich. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Weitere Nachrichten: