Putin unbarmherzig: Sein Militär dringt in Rekordgeschwindigkeit vor

Trotz der diplomatischen Bemühungen und dem bevorstehenden Treffen zwischen Trump und Putin (15. August) bleibt die Ausgangssituation in der Ukraine extrem heikel. Das sich verteidigende Land gerät dabei immer mehr unter Druck, denn die russischen Streitkräfte rücken in Rekordgeschwindigkeit vor. In dieser Bildergalerie geben wir dir einen Überblick über die aktuelle Lage in der Ukraine.
Putins Soldaten mit mächtigem Vorstoß
