Merz-Plan soll Putin in die Zange nehmen – Kreml droht prompt: „Bis zum Ende des Jahrhunderts“

Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen Plan vorgestellt, um die Ukraine stärker zu unterstützen: Eingefrorene russische Vermögenswerte sollen als Grundlage für zinslose Kredite dienen. Während die EU über diesen Vorschlag bei einem Gipfel in Kopenhagen beraten will, reagierte der Kreml mit scharfen Drohungen. Gleichzeitig belasten die hohen Kriegskosten zunehmend Russlands Wirtschaft und setzen Putin unter Druck.
Auch interessant: Putin im Drohnen-Rausch – jetzt müssen sogar russische Kinder ran ++ Merz will Putin unter Druck setzen Bundeskanzler Friedrich Merz schlägt einen neuen Weg zur Unterstützung der Ukraine vor. In der „Financial Times" forderte Merz, eingefrorene Vermögenswerte der russischen Zentralbank in Höhe von fast 140 Milliarden Euro für zinslose Kredite einzusetzen. Er erklärte: „Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat". Das Ziel sei es, die Ukraine militärisch zu stärken und diplomatisch Druck auf Putin auszuüben. Dieses Vermögen, eingefroren seit den ersten Sanktionswellen 2022, liegt größtenteils beim belgischen Finanzinstitut Euroclear. Während bisher nur die Zinsgewinne genutzt wurden, könnte Merz' Vorschlag das Geld in großem Stil mobilisieren. Die Diskussionen bleiben jedoch kontrovers. Der Kreml von Wladimir Putin reagierte umgehend mit scharfen Worten. Dmitri Medwedew erklärte, Russland werde „die EU-Staaten bis zum Ende des Jahrhunderts verfolgen", sollten diese das Vermögen nutzen. Die russische Regierung bezeichnete den Vorstoß als Diebstahl und sprach von juristischer und wirtschaftlicher Vergeltung. Während sich die EU mit Merz' Vorschlag befasst, steht Putin finanziell unter Druck. Russland plant, die Mehrwertsteuer bis 2026 von 20 auf 22 Prozent zu erhöhen, um den teuren Ukraine-Krieg zu finanzieren. Fast 40 Prozent des russischen Staatshaushalts fließen bereits in die Bereiche Militär und Sicherheit. Analysten erwarten, dass die Steuererhöhung etwa 11,9 Milliarden Dollar zusätzlich einbringt. Diese Maßnahmen macht klar, wie sehr der Krieg die russische Wirtschaft belastet. Merz will seinen Vorschlag beim kommenden EU-Gipfel in Kopenhagen einbringen. Ursula von der Leyen hatte zuvor ein ähnliches Konzept vorgestellt, bei dem Kredite auf Grundlage der Vermögenswerte vergeben werden sollen. Auch Merz pocht darauf, diese Mittel ausschließlich zur militärischen Unterstützung der Ukraine einzusetzen. Der Kreml sieht die Beschlagnahmung der Vermögenswerte allerdings als Provokation durch den Westen und reagiert mit deutlichen Drohungen gegen die EU. Doch die finanziellen Herausforderungen setzen auch Putin weiter unter Druck.
