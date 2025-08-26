Merz will der deutschen Wirtschaft mit Reformen aus der Krise helfen. Putins Dealmaker macht sich über ihn in den sozialen Medien lustig.
Kaum hatte Bundeskanzler Friedrich Merz den „Herbst der Reformen“ angekündigt, ergoss sich ein Schwall an Kritik über ihn. Die AfD-Chefin Alice Weidel sieht hinter seinen neuen Maßnahmen in der Sozial- und Steuerpolitik nichts anderes als eine „leere Durchhalteparole„. Buh-Rufe kamen jedoch nicht nur aus dem Bundestag. Ein russischer Fondsmanager, der engen Kontakt mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin pflegt, hat sich in den sozialen Medien spöttisch über Merz’ Wirtschaftspolitik geäußert. Seine Aussagen haben wir für dich in dieser Galerie zusammengefasst.