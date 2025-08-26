Kaum hatte Bundeskanzler Friedrich Merz den „Herbst der Reformen“ angekündigt, ergoss sich ein Schwall an Kritik über ihn. Die AfD-Chefin Alice Weidel sieht hinter seinen neuen Maßnahmen in der Sozial- und Steuerpolitik nichts anderes als eine „leere Durchhalteparole„. Buh-Rufe kamen jedoch nicht nur aus dem Bundestag. Ein russischer Fondsmanager, der engen Kontakt mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin pflegt, hat sich in den sozialen Medien spöttisch über Merz’ Wirtschaftspolitik geäußert. Seine Aussagen haben wir für dich in dieser Galerie zusammengefasst.

Das sagt Putins Vertrauter über die Wirtschaftslage Deutschlands:

Kirill Dmitrijew betonte die missliche Lage der deutschen Wirtschaft. Er schrieb: „Dumme Entscheidungen und Kriegstreiberei führen zu Rezessionen. Fallstudie Deutschland.“ Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Als Merz beim CDU-Landesparteitag über die Notwendigkeit sozialer Reformen sprach, spottete Dmitrijew: „Vielleicht ist die Krise gar nicht vom Himmel gefallen – sondern der Preis für schlechte Politik. Und diese schlechte Politik geht weiter.“ Foto: IMAGO/SNA Sein weiterer Kommentar bezog sich auf Merz’ Aussage zum Scheitern der Welthandelsorganisation (WTO) wegen Trumps Eigenwillen. Dmitrijew meinte, der Kanzler solle vorsichtig sein, um „Daddy“ Donald Trump nicht zu verärgern. Foto: IMAGO/UPI Photo Zugleich zog Dmitrijew unverhohlen in Erwägung, ob Deutschland womöglich über eine Rückkehr zur Partnerschaft mit Russland nachdenke. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Kirill Dmitrijew, der auf X über Merz herzog, ist ein einflussreicher Fondsmanager mit einem Draht zu Putin. In der vergangenen Woche besuchte er als erster hochrangiger Amtsträger Russlands Washington, um über das Ende der Kämpfe zu verhandeln. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

