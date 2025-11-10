Putin trifft auf kleines Mädchen – plötzlich wird sie deutlich

Russen-Diktator Wladimir Putin erlebte auf dem Roten Platz in Moskau eine unerwartete Szene. Die elfjährige Kira konfrontierte ihn mit einem Anliegen, das den russischen Präsidenten sichtbar ins Schwitzen brachte. Ihr Mut sorgt für Schlagzeilen und bringt persönliche Schicksale ins Rampenlicht, die sonst kaum Beachtung finden.

Mutiges Mädchen konfrontiert Putin

Am 4. November ereignete sich auf dem Roten Platz in Moskau eine Szene, mit der Wladimir Putin wohl nicht gerechnet hatte. Umringt von religiösen Führern sprach der russische Präsident mit einer Elfjährigen namens Kira. Als er sie fragte, ob er etwas für sie tun könne, konfrontierte sie ihn direkt mit einer persönlichen Bitte.

Mit klaren Worten sprach Kira über ihren Onkel, der in der Ukraine kämpft, trotz einer Armverletzung. „Mein Onkel ist gerade an der Front. Er wurde am Arm verwundet. Er war im Krankenhaus, aber sie behandeln ihn überhaupt nicht“, sagte sie laut „Le Parisien“. Das Mädchen flehte Putin an, ihren Onkel Anton Pisuyra in ein ordentlicheres Krankenhaus in Russland zu verlegen, anstatt ihn zurück ins Kampfgebiet zu schicken.

Putin schien von Kiras Mut überrascht und versprach hastig, „Wir werden ihn finden.“ Kira ließ jedoch nicht locker und nannte den Namen ihres Onkels erneut. Sichtlich unter Druck antwortete Putin abermals: „Ich werde mich darum kümmern.“ Zur Beruhigung drückte er ihr einen Kuss auf den Kopf, doch der Moment hatte bereits für Aufsehen gesorgt. Videos des Gesprächs verbreiten sich schnell im Internet und zeigen die ungewöhnliche Begegnung zwischen dem Mädchen und dem Präsidenten.

Kira hat schon einen Verlust erlitten

Kiras Familie ist bereits schwer von Putins blutigem Ukraine-Krieg betroffen. Ihr Vater, der russische Soldat Wladimir Pimenow, soll im Alter von 36 Jahren an der Front gefallen sein. Laut der „Daily Mail“ arbeitet Kiras Mutter als Anwältin für das Komitee der Familien russischer Soldaten.

Die Begegnung zwischen Putin und Kira sorgte für Schlagzeilen, weil die Elfjährige auf dem Roten Platz vor allen Anwesenden ohne Furcht mit klaren Worten sprach. Der russische Präsident, der oft als eine der mächtigsten Figuren der Welt gesehen wird, fand sich durch die mutige Kritik eines Kindes in einer unangenehmen Situation wieder. Ob er sein Versprechen tatsächlich einlösen wird, bleibt abzuwarten.