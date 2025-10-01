Macron warnt vor Putins Geheimarmee – „Kleine, gesichtslose Krieger“

Frankreich-Präsident Macron warnt vor Putin und den Kreml. Er betont, dass Russland Europa nicht nur militärisch, sondern auch durch Cyberangriffe und Desinformationskampagnen bedrohe. Beim EU-Gipfel in Kopenhagen fordern die Staatschefs deshalb stärkere Gegenmaßnahmen.

Putin als Bedrohung für Europa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt eindringlich vor der wachsenden Gefahr, die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Kreml ausgeht. In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sprach er von einer „russischen Geheimarmee“, bestehend aus digitalen Bots. Diese „kleinen, gesichtslosen Krieger“ seien darauf ausgelegt, die Demokratien Europas gezielt zu destabilisieren. Russland sei neben dem Terrorismus „die größte strukturelle Bedrohung für Europa“, so Macron. Der anhaltende Krieg gegen die Ukraine sowie jüngste Drohnenüberflüge unterstreichen laut Macron die Dringlichkeit der russischen Gefahr.

Beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen forderte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine entschlossene Antwort auf Putins „hybriden Krieg“. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte, dass Russland gezielt versuche, Spaltung und Angst innerhalb Europas zu schüren: „Das werden wir nicht zulassen.“ Im Fokus des Treffens stand zudem die Frage, wie Europa seine Verteidigungsfähigkeit stärken und gemeinsame Strategien entwickeln kann. Ein konkreter Aktionsplan der EU ist für Ende Oktober angekündigt.

„Russland ist wirtschaftlich schwach“

Macron kritisierte, dass Russland in der Vergangenheit zu lange verharmlost worden sei. „Russland ist wirtschaftlich schwach, die Bevölkerung schrumpft, aber es produziert schneller Waffen als Europa“, warnte er.

Die Bedrohung durch den Kreml gehe dabei weit über militärische Aggressionen hinaus: Mit Desinformationskampagnen, wie zum Beispiel der vermeintlichen Bettwanzenplage vor den Olympischen Spielen in Paris, will Putin gezielt die öffentliche Meinung zu manipulieren. Solche Eingriffe seien Teil einer umfassenden Strategie Putins, um Europas Stabilität zu untergraben.

In der deutsch-französischen Zusammenarbeit sieht Macron einen Schlüssel zur Stärkung Europas gegenüber dem Kreml. Eine Option sei eine gemeinsame europäische Verschuldung, um die Ukraine langfristig militärisch und wirtschaftlich zu unterstützen. Besonders begrüßte Macron den Vorschlag, eingefrorene Vermögenswerte des russischen Staates als Sicherheitsinstrument zu nutzen. „Das ist eine echte Veränderung, die aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit hervorgeht.“ Europa müsse nun geeint, entschlossen und souverän auf Putins Provokationen reagieren.