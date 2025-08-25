Wende in Moskau? Putin-Minister bringt Deutschland ins Spiel

Wladimir Putin und Sergej Lawrow denken laut über mögliche Lösungen im Ukraine-Krieg nach. Während Putin Forderungen wie den Verzicht der Ukraine auf die Donbass-Region und eine Nato-Mitgliedschaft stellt, schlägt Lawrow Sicherheitsgarantien durch Mitglieder des UN-Sicherheitsrats vor. Doch mehrere Hindernisse, darunter Russlands Vetorecht und die festgefahrenen Fronten, erschweren den Weg zu einem echten Friedensprozess.
Auch interessant: Blitz-Angriff auf die EU? Insider schlagen Alarm: „Putin hat nur engen Zeitkorridor" ++ Putin und Lawrow: Forderungen für Frieden Der russische Außenminister und Putin-Vertraute Sergej Lawrow brachte in einem Interview mit NBC News die Idee von Sicherheitsgarantien durch ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats ins Gespräch. Dazu zählen die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Er schlug vor, dass auch Deutschland und die Türkei sowie weitere Länder in die Garantien eingebunden werden könnten. Diese Diskussion knüpft an die gescheiterten Friedensverhandlungen von 2022 in Istanbul an, bei denen Neutralität der Ukraine gegen Sicherheitszusagen verhandelt worden war. Kreml-Diktator Wladimir Putin bleibt unterdessen bei seinen Forderungen. Laut Reuters verlangt er von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die Donbass-Region, den Verzicht auf Nato-Mitgliedschaft und ein Verbot der Stationierung westlicher Truppen. Im Gegenzug soll Russland die aktuelle Frontlinie in Cherson und Saporischschja anerkennen, statt diese Gebiete vollständig zu übernehmen. Für die Regierung in Kiew bleibt der Verlust des Donbass jedoch unvorstellbar. Ein robustes UN-Mandat für die Ukraine erscheint aktuell unrealistisch, da Russland als Mitglied des UN-Sicherheitsrats ein Veto-Recht hat. Militärexperte Markus Reisner erklärt gegenüber „ntv", dass Sicherheitsgarantien klare Mandate benötigen. Dabei geht es um Fragen wie den Standort der Truppen und deren Handlungsbefugnisse. Frieden durchzusetzen oder zu überwachen erfordert umfassende Absprachen – doch wer würde diese sichern? US-Präsident Donald Trump deutet an, dass mögliche Sicherheitsgarantien nach Artikel 5 der Nato ausgerichtet sein könnten oder durch eine „Koalition der Willigen" getragen werden könnten. Genauere Details bleiben unklar. Die UN hat bislang wenig Einfluss auf den Krieg. Bereits am ersten Tag der Invasion blockierte Putin eine Resolution, die den Angriff auf die Ukraine bedauert hätte. Die derzeitige Handlungsunfähigkeit des UN-Sicherheitsrats zeigt sich auch darin, dass eine moskaufreundliche Resolution verabschiedet wurde, die ein Kriegsende ohne Erwähnung Russlands forderte. Initiator war die Regierung von Donald Trump, während europäische Vetomächte sich der Stimme enthielten. Bislang fehlt eine klare Linie, wie Putin und die Ukraine an einen Friedensprozess herangeführt werden können.
