1 Million Kriegsopfer: SO tödlich ist Putins Ukrainekrieg

Russland führt den opferreichsten Konflikt seit dem 2. Weltkrieg. Diese Zahlen führen einem Putins Skrupellosigkeit vor Augen.

Sieg um jeden Preis: Russlands Staatschef Wladimir Putin scheut weder Rüstungsausgaben noch menschliche Opfer, um sich die Ukraine untertan zu machen. Der aktuell laufende Krieg ist zwar nicht der erste Konflikt, den Putin geführt hat, doch kein anderer kommt ihm mit Blick auf militärische Verluste teurer zu stehen. In dieser Fotostrecke haben wir für dich die Opferzahlen der letzten Konflikte, an denen Russland beteiligt war, miteinander verglichen – und sind auf eine erschreckende Erkenntnis gestoßen.

So verlustreich ist Putins Krieg im Vergleich zu anderen Konflikten:

Laut BBC Russia wurden im Laufe eines seit 2014 andauernden Militäreinsatzes in Syrien mindestens 543 russische Soldaten und Söldner getötet. Foto: IMAGO / ITAR-TASS; IMAGO / SNA Einer der verlustreichsten Konflikte für die Sowjetunion seit dem Zweiten Weltkrieg war der Afghanistankrieg (1979–1989). Laut der Bundeszentrale für politische Bildung beliefen sich die Verluste des sowjetischen Militärpersonals auf rund 15.000.



Foto: IMAGO/ITAR-TASS Der Zweite Tschetschenienkrieg (1999–2009) hat Putin das Leben von mindestens 3.500 Soldaten gekostet. Laut den Daten des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien zahlte Russland für seinen Erfolg in den Tschetschenienkriegen insgesamt mit rund 11.000 getöteten und zehntausenden verwundeten Militär- und Sicherheitskräften. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Die Opferzahl des fortlaufenden Ukrainekriegs übertrifft alle erwähnten um Tausende: Laut Berechnungen des Centre for Strategic and International Studies (CSIS) gab es seit Kriegsbeginn bis zum 9. Juli 2025 zwischen 900.000 und 1,3 Millionen russische Opfer, darunter etwa 190.000 bis 350.000 Tote. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Den Daten des CSIS zufolge hat Putin im ersten Jahr seines Ukrainekriegs mehr Soldaten geopfert als in jedem anderen Krieg davor – von 5.000 bis 5.800 pro Monat. Das erste Jahr des Ukrainekriegs hat 25-mal mehr Opfer gefordert als der Tschetschenienkrieg und 35-mal mehr als der Afghanistankrieg. Foto: IMAGO/UPI Photo

