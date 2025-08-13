1 Million Kriegsopfer: SO tödlich ist Putins Ukrainekrieg

Russland führt den opferreichsten Konflikt seit dem 2. Weltkrieg. Diese Zahlen führen einem Putins Skrupellosigkeit vor Augen.
Sieg um jeden Preis: Russlands Staatschef Wladimir Putin scheut weder Rüstungsausgaben noch menschliche Opfer, um sich die Ukraine untertan zu machen. Der aktuell laufende Krieg ist zwar nicht der erste Konflikt, den Putin geführt hat, doch kein anderer kommt ihm mit Blick auf militärische Verluste teurer zu stehen. In dieser Fotostrecke haben wir für dich die Opferzahlen der letzten Konflikte, an denen Russland beteiligt war, miteinander verglichen – und sind auf eine erschreckende Erkenntnis gestoßen.