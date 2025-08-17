Bericht enthüllt: Mehr Nachschub für Putin – „Produktionsrate deutlich höher“

Eine neue Studie hebt Russlands Rüstungsfähigkeit hervor, während andere Analysten Zweifel äußern. Unklar bleibt, wofür Putin überhaupt noch so viele Panzer benötigt. Hierüber hat „Merkur“ berichtet.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Fällt Trump Selenskyj in den Rücken? Das hat es mit dem „Gebietstausch“ auf sich +++

„Das tatsächliche Produktionsvolumen der russischen T-90M-Panzer könnte deutlich höher sein als bisher angenommen“, schreibt Oleksandr Yan. Die Studie des Conflict Intelligence Teams (CIT) sieht Putins Rüstungsindustrie trotz enormer Verluste in der Lage, mehrere hundert Panzer pro Jahr herzustellen.

Experten: Putin kann sich auf Produktionsrate verlassen

Das CIT schätzt die jährliche Produktion auf bis zu 300 Einheiten. Damit widersprechen die Analysten Experten wie Michael Gjerstad. Er errechnete insgesamt weniger als 200 produzierte Panzer seit Kriegsbeginn.

Weitere Nachrichten:

Das CIT widerspricht jedoch klar. Seit Kriegsbeginn wurden mindestens 540 bis 630 T-90M-Panzer hergestellt, sowohl Neubauten als auch modernisierte Fahrzeuge. Über 130 dieser Fahrzeuge wurden zerstört, sodass schätzungsweise noch 410 bis 500 im Einsatz sind – das sind etwa 15 Prozent der an der Front eingesetzten Panzer.

Die Analysten gehen davon aus, dass zu Beginn des Ukraine-Kriegs 65 bis 85 T-90M vorhanden waren. Hinzu kamen bis zu 420 ältere Varianten, von denen einige auf M-Standard modernisiert wurden. „Folglich dürfte die Gesamtzahl der älteren Varianten 370 bis 380 Einheiten betragen, und die Gesamtzahl der T-90-Panzer aller Modifikationen lag bei etwa 435 bis 465.“

Viele Panzer für die Front

Andere Experten wie Gjerstad oder Pavel Luzin sehen die Lage anders. Luzin erklärte Mitte 2024 im Economist, Russland könne den Krieg nur führen, „solange der Vorrat reicht“. Beide Experten bezweifeln, dass Putin langfristig eine hohe Produktionsrate halten kann.

Das CIT widerspricht erneut deutlich: „Basierend auf den zuvor präsentierten Daten halten wir diese Einschätzung für falsch. Wir glauben, dass die Produktionsrate des T-90M deutlich höher ist, dass das Verhältnis von neu gebauten Panzern zu modernisierten Fahrzeugen niedriger ist und dass die Verfügbarkeit älterer Panzer nicht die Produktionskapazität des Werks bestimmt.“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.