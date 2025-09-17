Neue Taktik im Krieg: Putins Soldaten jetzt unterirdisch unterwegs

Putins Truppen nutzen neue Taktiken im Krieg gegen die Ukraine. Sie bewegen Soldaten und Nachschub durch unterirdische Wasser- und Gasleitungen. In Kupiansk, einer Stadt in der Region Charkiw, entdeckten ukrainische Soldaten diese Methode. Laut „Business Insider“ berichtete zuerst das ukrainische Portal „DeepState“ über diesen Vorstoß.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Putin hat einen „Stressgürtel“ um Europa gelegt – und treibt uns ins Chaos +++

Drohnenaufnahmen zeigten einen Soldaten, der ein Paket aus einem Erdloch zieht. Ein weiteres Video zeigte Putins Truppen beim Kriechen durch ein Rohr. Der ukrainische Generalstab bestätigte am Samstag: Russische Truppen nutzten Pipelines zur Truppenbewegung bei Kupiansk. Die Stadt steht weiterhin unter ukrainischer Kontrolle und bleibt umkämpft.

Die ukrainischen Streitkräfte reagierten sofort. Sie fluteten mehrere Leitungen, um Putins Taktik zu vereiteln. „Drei der vier Leitungen sind bereits beschädigt und geflutet, und der Ausgang der vierten steht unter Kontrolle der Verteidigungskräfte“, sagte ein Sprecher des Generalstabs laut „Business Insider“. Putins Soldaten mussten dadurch improvisieren.

Diese unterirdischen Manöver erinnern an Awdijiwka. Dort legten russische Einheiten 2024 eine Wasserleitung trocken, um verborgen vorzurücken. Nach verlustreichen Kämpfen eroberten Putins Truppen die Stadt in der Region Donezk. Der Einsatz von Pipelines zeigt, wie flexibel Moskaus Armee agiert und welche Risiken für die Ukraine bestehen.

Ukraine mit Pipelines durchzogen

Die Ukraine ist von zahlreichen Gasleitungen durchzogen. Einst war sie ein zentrales Transitland für russische Energie nach Europa. Heute sind viele Leitungen stillgelegt oder kaum genutzt. Europa wendet sich von russischem Gas ab, oder Russland hat den Transport gestoppt. Putins Armee nutzt diese Netze nun militärisch.

Weitere Nachrichten:

Der Einsatz der Pipelines verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit russischer Truppen. Putins Strategie verbindet militärische Operationen mit der Nutzung stillgelegter Energie-Infrastruktur. Für die Ukraine entsteht damit eine zusätzliche Front. Während Europa Alternativen zu russischem Gas sucht, verwandelt Putin alte Leitungen in Waffen gegen die Nachbarn.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.