Kein Mann zu viel: Putin lässt Tausende Soldaten einberufen

Der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert seit dreieinhalb Jahren an – und Kreml-Chef Wladimir Putin bekommt das ordentlich zu spüren. Die riesigen Munitionslager aus der Sowjetzeit sind fast aufgebraucht, die Staatskasse schrumpft, doch viel wichtiger: Es fehlt das Militärpersonal. Eine herbstliche Einberufung soll ihm einen Nachschub von mehreren tausend Soldaten bescheren. In der Ukraine werden sie angeblich nicht kämpfen – doch die Erfahrung sagt etwas anderes.

Die herbstliche Einberufungskampagne in Russland läuft vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember. Für diesen Zeitraum hat Putin per Dekret die Einberufung von 135.000 Männern zwischen 18 und 30 Jahren zum Wehrdienst angeordnet. Offiziell werden die Rekruten nicht im Ukraine-Krieg kämpfen, sondern andere militärische Aufgaben übernehmen.

Es gibt jedoch keine Belege dafür, dass die frisch Eingezogenen in der Ukraine nicht zum Einsatz kommen. Laut Euronews wurden 2024 bei der Kursk-Offensive rund 600 russische Soldaten gefangen genommen – der Großteil davon waren junge, unerfahrene Wehrpflichtige.

Trotzdem kein Rekord

Die meisten Soldaten seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Putin im Frühling 2025 einziehen lassen – damals waren es 160.000. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums stehe die Einberufungskampagne in keinem Zusammenhang „mit der militärischen Sonderoperation in der Ukraine“.

Momentan werden 18- bis 30-jährige Männer in Russland stets zweimal im Jahr – jeweils im Frühjahr und im Herbst – zum Wehrdienst eingezogen. Ein neues Gesetz soll es jedoch bald ermöglichen, dass die Einberufungs- und Musterungsstellen künftig das ganze Jahr arbeiten.