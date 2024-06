Ausraster im Putin-Fernsehen: „Muss russischer Soldat auf euer Gebiet kommen?!”

Der Krieg in der Ukraine hält nunmehr seit 830 Tagen an, jeden Tag sterben Soldaten an der Front. Putin habe inzwischen mehr als 500.000 Männer und Frauen verloren, das berichtet das britische Verteidigungsministerium. Diese Zahl umfasst Gefallene, aber auch Verletzte. Trotz dieser Horrornachricht für sein Land scheint der Kremlchef nicht genug zu bekommen – in den Staatsmedien wird jetzt die nächste brutale Propaganda gestreut.

Das Ziel Putins, als er am 24. Februar 2022 seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ, war klar: Das Land sollte durch einen Blitzkrieg erobert und einverleibt, sowjetische Strukturen sollten aufgebaut und die Pufferzone zur NATO vergrößert werden. Mehr als zwei Jahre später hat er keines von diesen Zielen erreicht. Das Leid wird jeden Tag größer und der Krieg in Europa immer brutaler.

Putin: „Deutsche, versteht ihr das oder nicht?!”

Feindbild Nummer eins ist schon lange nicht mehr nur die Ukraine – es ist der gesamte Westen! Putin macht die USA, Deutschland, Frankreich und Co. für die Eskalation in der Ukraine verantwortlich, schließlich hätten sie sich mit ihren Waffenlieferungen auf „eine Seite geschlagen” und sein Land somit provoziert.

Die Illusion des 71-Jährigen hat damit aber noch lange nicht ihre Grenzen erreicht, wie neueste Aussagen aus seiner Propagandamaschinerie, den russischen Staatsmedien, belegen. In einer TV-Show schreit sich Moderator Wladimir Solowjow in Rage und droht Deutschland. Er wolle deutsche Städte dem Erdboden gleich machen, so wie es Putins Soldaten mit der ukrainischen Stadt Woltschansk gemacht hätte. Woltschansk wurde vor wenigen Tagen erobert und ist ein einziges Trümmerfeld.

„Versteht ihr, dass deutsche Städte so aussehen werden? Abgesehen davon, dass wir sehr viel härter vorgehen werden. Versteht ihr das oder muss erst ein russischer Soldat wieder auf euer Gebiet kommen? Aber dieses Mal wird er nicht gehen, damit ihr nicht mehr die Möglichkeit habt, Russland von eurem Gebiet aus zu bedrohen. Deutsche, versteht ihr das oder nicht?!”

Fakt ist, dass das Putin-Regime kurz vor der Europawahl versucht, hierzulande Ängste zu schüren. Russland würde von einem starken Abschneiden der rechten Fraktionen „ID” und „EKR” bei der Europawahl profitieren. Zum einen, weil diese eine radikale Veränderung beziehungsweise den Bruch mit der EU fordern. Zum anderen, weil sie die Waffenlieferungen unterbinden und tendenziell näher an Putin heranrücken wollen.

In der jüngeren Vergangenheit hat das russische Staatsfernsehen Deutschland des Öfteren bedroht. Beispielsweise sprach Solowjow bereits davon, Berlin zerstören zu wollen.